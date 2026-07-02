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Azzurri avanti tutta: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego raggiungono Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Il romano non si ferma nemmeno davanti a un avversario ostico come il francese Arthur Fils, confermando quanto aveva già dimostrato al Roland Garros: quando è in salute, è ancora uno dei tennisti più forti al mondo. Sull’erba del Centrale di Wimbledon, poi, Berrettini si sente casa: finisce 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 in meno di tre ore. Ora il romano attende uno tra Mensik e Dimitrov: sarà un altro match durissimo.

La prima gioia del giovedì italiano è arrivata invece da Sonego. L’azzurro, che ci ha abituati da sempre a maratone lunghissime negli Slam, anche questa volta non ha deluso le aspettative: ha sconfitto Gabriel Diallo in cinque set, dopo quasi 4 ore e mezza di battaglia. Il punteggio finale recita 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2, consacrando Sonego come re del quinto: dopo aver perso il tie-break, ha reagito conquistando il match. Ora affronterà Taylor Fritz al terzo turno.

La giornata non era però iniziata nel migliore dei modi: Tyra Grant, 18enne che all’esordio aveva vinto contro Katie Boulter il suo primo match di sempre nello Slam londinese, ha ceduto in due set a Marie Bouzkova. “Sono partita bene all’inizio, sapevo come giocare, cosa fare e tutto stava funzionando abbastanza bene. Poi credo che il servizio abbia iniziato a penalizzarmi un pò”, ha spiegato la giovane azzurra a fine gara. “Alla fine ho fatto un buon torneo, con tanti aspetti positivi da portare a casa, ma è dura andare via con una sconfitta così. Non sono ancora così abituata a giocare con giocatrici di questo tipo“, ha aggiunto Tyra Grant. Provando a rimanere ottimista: “So che sto facendo le cose giuste e devo continuare a migliorare”

Sempre nel tabellone femminile, anche Jasmine Paolini scende in campo oggi ma in serata, nel quarto match del campo numero 2 contro Viktorija Golubic. Spostandoci invece nel tabellone maschile, in corso il match di Flavio Cobolli contro James Duckworth sul campo numero 3.

Wimbledon 2026, i risultati degli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Arthur Fils: 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Flavio Cobolli-James Duckworth: campo 3, in corso – Cobolli avanti 2 set a 1

Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo: 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Viktorija Golubic: campo 2, quarto match

Tyra Grant-Marie Bouzkova: 5-7, 3-6

Dove vedere Wimbledon in tv e streaming

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv.