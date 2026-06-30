Wimbledon, i risultati degli italiani: impresa della 18enne Tyra Grant all’esordio, Paolini lotta e rimonta. Attesa per Berrettini e Cobolli

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Il martedì italiano a Wimbledon si è aperto come meglio non poteva. All’esordio nello Slam londinese e dopo esser passata dalle qualificazioni, la 18enne promessa del tennis azzurro Tyra Grant ha vinto in due set contro Katie Boulter, padrona di casa a Wimbledon, qualificandosi al turno successivo. La seconda soddisfazione di giornata è arrivata invece da Jasmine Paolini, che ha finalmente mostrato il carattere e la personalità che l’ha sempre contraddistinta in carriera, vincendo in rimonta contro Robin Montgomery. Paolini ha perso il primo set 6-0, ma da lì ha cambiato volto e ha rimontato, vincendo poi 7-5 al terzo set e ottenendo il break a zero nell’ultimo game.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, in campo adesso Matteo Arnaldi contro Quentin Halys in un match molto duro. Attesa invece per altri tre italiani tra pomeriggio e sera: c’è l’esordio di Berrettini contro Stan Wawrinka in quello che è forse il match più interessante di questo primo turno londinese. Poi anche Flavio Cobolli, numero due d’Italia, che affronta Mariano Navone sul campo 2. Infine dopo Arnaldi, sul campo 4, è il momento di Lorenzo Sonego e Martin Etcheverry. Dopo il sofferto successo di Jannik Sinner, l’Italia vuole portare più tennisti possibili al secondo turno.

Wimbledon 2026, i risultati degli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Stan Wawrinka: campo 1, terzo match

Flavio Cobolli-Mariano Navone: campo 2, quarto match

Matteo Arnaldi-Quentin Halys: campo 4, secondo match

Lorenzo Sonego-Tomas Martin Etcheverry: campo 4, terzo match

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Robin Montgomery: 0-6, 6-4, 7-5

Tyra Grant-Katie Boulter: 6-4, 6-2

Dove vedere Wimbledon in tv e streaming

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv.