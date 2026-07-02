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Ultimo aggiornamento: 17:13

Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata? Le voci su Peggy Gou: galeotto fu un tiramisù

di Redazione Sport
Il tennista romano è impegnato a Wimbledon: nel frattempo si parla di un possibile flirt con la dj e producer sudcoreana
Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata? Le voci su Peggy Gou: galeotto fu un tiramisù
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Mentre Matteo Berrettini è impegnato a Wimbledon, il torneo che lo ha consacrato e che potrebbe nuovamente vederlo protagonista dopo i quarti raggiunti al Roland Garros, si rincorrono le voci del gossip relative a una nuova possibile fidanzata. Le indiscrezioni sulla fine della relazione tra il tennista romano e Vanessa Bellini circolavano già da tempo. Ora, però, alcuni indizi emersi sui social hanno alimentato le voci di una possibile nuova frequentazione del tennista romano con la dj e produttrice sudcoreana Peggy Gou. Al momento non esiste alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

A far nascere i sospetti è stato un dettaglio notato dai fan più attenti. Sui profili Instagram di Berrettini e Peggy Gou è infatti comparso un tiramisù apparentemente identico: stesso dessert, servito nella stessa ciotola di ceramica, fotografato con un’inquadratura molto simile e in un contesto che sembrerebbe lo stesso. Anche la pubblicazione delle immagini sarebbe avvenuta in tempi compatibili. A questo si aggiunge un’altra storia condivisa dalla dj, nella quale compare un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. Elementi che hanno dato origine alle indiscrezioni su una possibile serata trascorsa insieme, proprio in quel di Londra, dove si svolge Wimbledon.

Parallelamente, negli ultimi giorni erano già emersi segnali che facevano pensare alla conclusione della relazione tra Berrettini e Vanessa Bellini. Mentre il tennista era impegnato a Torino negli allenamenti in vista dello Slam su erba e Bellini lavorava con il corpo di ballo del nuovo tour di Tiziano Ferro, alcuni utenti avevano notato che i due avevano smesso di seguirsi su Instagram. Successivamente Bellini aveva tolto il follow anche a Jacopo Berrettini, fratello di Matteo.

Chi è Peggy Gou

Peggy Gou, il cui vero nome è Kim Min-ji, è nata in Corea del Sud nel 1991. A 14 anni si è trasferita nel Regno Unito per studiare moda al London College of Fashion e a Londra ha lavorato anche come corrispondente per Harper’s Bazaar. Dopo aver studiato pianoforte fin da bambina, ha scelto di dedicarsi completamente alla musica trasferendosi a Berlino, città nella quale è iniziata la sua carriera da dj. È stata la prima donna coreana a esibirsi al Berghain, ha fondato l’etichetta Gudu Records e ha lanciato anche collezioni di streetwear. Oggi è considerata una delle dj e producer più affermate a livello internazionale. Tra i suoi brani più noti figura (It Goes Like) Nanana, diventato un successo mondiale nel 2023.

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