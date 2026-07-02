Gravissimo incidente in auto per Frankie Dettori: il mito dell’ippica è ricoverato in ospedale, le sue condizioni

Il leggendario fantino è stato urtato mentre viaggiava vicino a Newmarket, nel Suffolk, Regno Unito. Ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice

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Gravissimo incidente stradale per Frankie Dettori. Il fantino più famoso al mondo si trova attualmente ricoverato in ospedale: secondo le prime informazioni, ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice. Il Mirror però riporta che il mito dell’ippica verrà tenuto sotto osservazione per ulteriori accertamenti: per domani, venerdì, è prevista una TAC di controllo.

Dettori è stato coinvolto in un incidente vicino a Newmarket, nel Suffolk, Regno Unito. Stando alle ricostruzioni, la sua auto è stata urtata da un altro veicolo sul lato posteriore destro, ribaltandosi. La dinamica non è ancora chiara. I servizi di emergenza sono arrivati sul posto e hanno trasportato Dettori in ospedale.

La sua agenzia, la H Talent Management, ha confermato tutto in una nota ufficiale: “Possiamo confermare che Frankie Dettori è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Newmarket nella serata di mercoledì 1 luglio. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell’auto che Frankie stava guidando, facendola girare su se stessa e ribaltare. Frankie è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui. Il suo obiettivo ora è riposare e recuperare“.

La stessa agenzia di Dettori ha chiarito che non verranno fornite altre comunicazioni ufficiali fino a quando ” non ci saranno aggiornamenti significativi”, chiedendo che venga rispetta la privacy del fantino.

Chi è Frankie Dettori

Lanfranco “Frankie” Dettori, nato a Milano il 15 dicembre 1970, è uno dei fantini più celebri della storia del galoppo. Figlio dell’ex fantino Gianfranco Dettori, si trasferì giovanissimo in Gran Bretagna, dove costruì una carriera leggendaria, vincendo alcune delle corse più prestigiose al mondo. Il suo nome è indissolubilmente legato al “Magnificent Seven“: il 28 settembre 1996, ad Ascot, conquistò tutte e sette le corse del programma, un’impresa senza precedenti che lo trasformò in un’icona internazionale. Nel corso della sua carriera ha collezionato migliaia di vittorie, trionfando più volte nelle classiche inglesi, nel Prix de l’Arc de Triomphe e nelle principali competizioni internazionali.

La sua vita è già stata segnata da un episodio drammatico. L’1 giugno 2000 sopravvisse a un incidente aereo: il Piper Seneca sul quale viaggiava insieme al collega Ray Cochrane, che in seguito sarebbe diventato il suo agente, precipitò proprio nei pressi di Newmarket, nel Suffolk, mentre era diretto a Goodwood in vista del Derby. Dettori riportò una frattura alla caviglia e alcune ferite lievi, mentre il pilota Patrick Mackey perse la vita. Dopo quell’esperienza il fantino ha raccontato di essere diventato devoto alla Madonna di Loreto.

Carismatico, riconoscibile per il suo stile esuberante e per il celebre salto dalla sella dopo le vittorie, Dettori ha continuato a gareggiare ai massimi livelli anche oltre i cinquant’anni, confermandosi una delle figure più amate e popolari dell’ippica mondiale.