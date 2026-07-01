Roma, autista Atac si sente male per il caldo: autobus si schianta contro un albero

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di martedì mentre il mezzo stava percorrendo viale San Paolo del Brasile. Con il passare dei secondi il conducente ha iniziato ad avere difficoltà a mantenere il controllo del volante e poi si è schiantato

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Momenti di paura nel pomeriggio di martedì 30 giugno ai Parioli, a Roma, dove un autobus Atac della linea 495 è finito contro un albero. Qualche secondo prima infatti l’autista ha avuto un malore a causa del forte caldo di questi giorni che ha colpito anche Roma. Per fortuna nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L’incidente – come riporta Il Messaggero – è avvenuto intorno alle 16 mentre il mezzo stava percorrendo viale San Paolo del Brasile. Secondo quanto ricostruito, il conducente ha accusato un malore, appunto a causa del forte caldo. Con il passare dei secondi ha iniziato ad avere difficoltà a mantenere il controllo del volante e la vista si è annebbiata.

L’autobus ha così perso la traiettoria ed è andato a sbattere con la parte anteriore destra contro un albero. Nonostante lo spavento, tutti i passeggeri presenti a bordo sono usciti illesi. Sul posto sono intervenute rapidamente le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme a un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visitato l’autista, che era cosciente e ha risposto alle loro domande, riferendo di sentirsi bene. Nel frattempo gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per permettere la rimozione del bus e consentire la successiva riapertura della strada. L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma fortunatamente si è concluso senza feriti.