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Ultimo aggiornamento: 10:44

Robot umanoidi programmati con AI per single e anziani: “Da loro amore senza fine per tutta la vita”

di Redazione Esteri
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L'azienda cinese di robotica UBTech presenta i suoi nuovi robot umanoidi bionici. Il più economico costa 15.500 euro
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Possono essere accarezzati, ballano insieme agli umani, rispondono alle loro sollecitazioni emotive. L’azienda cinese di robotica UBTech presenta i suoi nuovi robot umanoidi bionici, alimentati dall’intelligenza artificiale (IA) e commercializzati come rimedio alla solitudine per single e anziani. “I nostri robot bionici possono accompagnarti per tutta la vita, è un amore infinito”, afferma Michael Tam, CEO del marchio di consumo di UBTech, UWORLD. “Non ti tradiranno mai, ti saranno sempre fedeli e ti ameranno incondizionatamente”. A partire da 119.800 yuan (15.500 euro), i robot, chiamati U1, mirano a offrire una sorta di amore a lungo termine in forma di robot umanoide, in grado di offrire “compagnia emotiva” agli utenti, afferma Zhou Jian, fondatore di UBTech.

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