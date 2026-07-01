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La Corte dei Conti della Lombardia ha assolto tre funzionari dell’Urbanistica del Comune di Milano nel procedimento per presunto danno erariale legato agli oneri di urbanizzazione del complesso delle Park Towers in via Crescenzago per cui è in corso il processo penale. I giudici contabili hanno rigettato la domanda della Procura regionale, escludendo la sussistenza della colpa grave nei confronti dei dirigenti coinvolti, chiamati a rispondere per una presunta errata qualificazione dell’intervento edilizio, inizialmente considerato ristrutturazione e non nuova costruzione, con conseguente minor introito per le casse pubbliche.

Nelle motivazioni viene richiamata la nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa introdotta nel 2026, ritenuta decisiva nell’escludere profili di colpa grave nella condotta dei funzionari. La Corte ha inoltre condannato l’ente al pagamento delle spese processuali. Sul piano penale, resta invece aperto il procedimento che vede coinvolti sei imputati, tra cui tecnici, funzionari comunali e operatori del settore immobiliare, nell’ambito della più ampia inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo. Lo scorso 16 giugno, sempre in ambito penale che è distinto da quello contabile, gli imputati nel processo sulla Torre di vi a Stresa sono stati assolti per assenza di dolo.