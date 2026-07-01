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Il giorno dopo l’avviso di garanzia recapitato dalla Guardia di Finanza e la pubblicazione delle chat contenute nel fascicolo della Procura di Milano, interviene il legale di Alessandro Bastoni. L’avvocato Salvatore Scuto, in una dichiarazione inviata alle agenzie di stampa, chiarisce la linea difensiva: “Escludo categoricamente” che Bastoni “abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne“. Il 27enne difensore dell‘Inter e della Nazionale è indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall’agenzia di eventi MA.DE. di Cinisello Balsamo. La ragazza, minorenne all’epoca dei fatti, ha negato davanti agli inquirenti di aver avuto rapporti sessuali con Bastoni. Ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro: Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per venerdì, quando – se si presenterà – sarà interrogato dalla pm Rosaria Stagnaro con l’aggiunta Bruna Albertini, le due titolari dell’inchiesta.

Al centro del caso, che ora ha un primo indagato di peso nel mondo del calcio, c’è l’agenzia di eventi e presunta società “schermo”, la MA.DE. Milano, che avrebbe organizzato serate ‘all inclusive’, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti vip disposti a sborsare molti soldi, nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l’esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad “acchiappare”, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo e altri sportivi.

A Bastoni nello specifico viene contestato sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La convocazione per l’interrogatorio, in modo che possa fornire spiegazioni, è per venerdì prossimo, 3 luglio. La giovane, sentita come teste, ha negato tutto. La vicenda era emersa lo scorso 21 aprile, quando erano stati poste agli arresti domiciliari quattro persone, tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. Le verifiche sono andate avanti anche con le analisi sui telefoni sequestrati ad arrestati e indagati, ma anche consegnati dalle ragazze. Analisi attraverso, in particolare, una lunga lista di “parole chiave“, tra cui pure oltre sessanta cognomi di calciatori più o meno noti, per cercare eventuali riscontri degli incontri e della gestione degli appuntamenti nelle chat. E per far luce su quelle serate in questi giorni i pubblici ministeri hanno deciso di ascoltare come testi, non indagati, anche altri calciatori: Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta e figlio dello storico capitano rossonero, Riccardo Calafiori, centrale dell’Arsenal e difensore della Nazionale, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna.

L’annus horribilis di Alessandro Bastoni

Continua l’anno da incubo di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è reduce dalla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia con i nerazzurri, ma ha vissuto una stagione decisamente complicata, iniziata a febbraio con la simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu, con esultanza allegata, e continuata con il cartellino rosso rimediato nella finale dei playoff contro la Bosnia, risultato decisivo per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026.

Chi è Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni, 27 anni, è una colonna dell’Inter scudettata e della Nazionale, è considerato uno dei più forti difensori italiani. Mancino naturale con un’ottima visione di gioco è stato uno dei giocatori su cui si è basato l’impianto di Cristian Chivu per il successo nerazzurro. Figlio di Nicola Bastoni, anch’egli calciatore professionista, Alessandro è nato nel 1999 a Casalmaggiore: è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta prima di affermarsi nell’Inter, dove ha vinto scudetti e coppe nazionali, mentre con l’Italia ha conquistato gli Europei nel 2021.

È un giocatore molto apprezzato anche all’estero: il Barcellona che lo ha cercato con insistenza per inserirlo nel pacchetto arretrato. Ci sono stati contatti concreti con l’entourage del giocatore e anche discussioni sul contratto con il Barca che lo ha inserito tra i primi nomi per il mercato estivo 2026, ma non se nè fatto nulla. Per ora con l’Inter non ha aperto alla cessione di Bastoni, ma anche Mourinho e il suo nuovo Real Madrid ci hanno messo gli occhi sopra.