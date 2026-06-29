Cliente di 42 anni morto alle terme nel Viterbese: si indaga su possibile incidente

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Aveva scelto di passare una domenica all’insegna del relax. Ma nella serata di domenica 28 giugno il 42enne Italo Tarani ha perso la vita per motivi ancora da accertare alle terme di Orte, in provincia di Viterbo. Gli investigatori sul posto, come spiega ViterboToday, stanno cercando di chiarire se l’uomo sia stato colpito da un malore improvviso o se la morte possa essere collegata a un incidente. L’allarme è stato lanciato dal personale dell’impianto e sul posto sono intervenuti in poco tempo gli operatori del 118. Ogni tentativo di soccorso però è stato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso di Tarani.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente a Ferentillo, in provincia di Terni, è morto nell’area delle piscine della struttura termale e quando sono arrivati gli agenti, dopo la chiusura dell’impianto, il corpo era all’esterno della vasca. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Michele Adragna, che ha disposto il sequestro della salma per consentire eventuali approfondimenti medico-legali: probabile lo svolgimento di un’autopsia e di ulteriori accertamenti post mortem. Intanto la direzione delle Terme ha comunicato alla clientela, con un messaggio su Facebook, la chiusura temporanea dell’impianto per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 giugno.