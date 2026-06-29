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Allora, vi piace il nuovo maxi-Mondiale di Infantino a 48 squadre? Dopo aver assistito alle prime 72 partite della fase a gironi è possibile tirare una linea, fare un primo bilancio sul nuovo format, che rappresenta la grande novità di questa edizione. Come raccontato alla vigilia, la Fifa l’ha fortemente voluto per ragioni extra–campo: più squadre, più partite, più biglietti e diritti tv da vendere, soldi da incassare, consenso politico di cui beneficiare, ecc. Il contraltare era il rischio di assistere a troppe partite squilibrate, armate Brancaleone mandate allo sbaraglio contro corazzate, lo spettacolo sacrificato in nome del business. Ad essere onesti, bisogna riconoscere che non è andata così.

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Tutto sommato, possiamo dire che le nuove arrivate hanno retto l’impatto coi Mondiali, meritandosi il palcoscenico. Di formazioni davvero improponibili non se ne sono viste (forse la peggiore in assoluto è stata proprio l’Uzbekistan del nostro Cannavaro). Soltanto sei squadre hanno chiuso a zero, e persino la “Cenerentola” Curacao è riuscita a strappare uno storico punticino contro il più quotato Ecuador. Haiti ha fatto soffrire la Scozia, Capo Verde fermato la Spagna. È la dimostrazione che complessivamente il livello di organizzazione di gioco si è alzato in giro per il pianeta, anche se spesso ciò si è tradotto in un ritorno al vecchio “catenaccio” (ma di questo non si può fare una colpa alle nazionali minori, ognuno fa con quello che ha). Vedremo adesso come proseguirà il torneo, se ci sarà anche qualche sorpresa ai sedicesimi, il turno in più ad eliminazione diretta che dovrebbe rappresentare il valore aggiunto del nuovo format. Almeno sul numero delle squadre, però, Infantino ha vinto la sua scommessa.

Semmai, è un altro l’aspetto che non ha funzionato. Il problema non è stato la quantità di partecipanti, ma delle ripescate. 48 è un numero scomodo perché costringe gli organizzatori a inventarsi una formula arzigogolata, in cui avanzano non soltanto le prime due di ogni girone, ma anche le otto migliori terze. Questo però ha comportato tutti gli effetti collaterali che si temevano alla vigilia. Non solo la sproporzione tra l’elevato numero di gare giocate (72) e quello molto ristretto di squadre eliminate (soltanto 16). Abbiamo assistito anche ad alcune sfide palesemente apparecchiate (Austria-Algeria è stato uno spettacolo ai limiti dell’indecenza, ma anche Paraguay-Australia non scherza). Diverse nazionali hanno affrontato il terzo match come fosse un’amichevole (ad esempio l’Argentina già qualificata, e persino la Norvegia che in teoria avrebbe potuto contendere il primo posto alla Francia e invece si è presentata con le riserve).

Di qui l’idea, che serpeggiava già tra i corridoi della Fifa e prende corpo dopo quest’edizione: perché non passare direttamente a un Mondiale a 64. È una provocazione, ma fino a un certo punto. Sappiamo che Infantino ci pensa, per le stesse ragioni non proprio disinteressate per cui ha sostenuto l’aumento a 48. Però a pensarci bene potrebbe avere un senso anche dal punto di vista tecnico. Con 16 gironi da 4, si qualificherebbero ai sedicesimi direttamente prime e seconde, eliminando i ripescaggi: questo almeno sulla carta dovrebbe ridurre il rischio di combine, e potrebbe persino mettere un po’ più di pepe alle big (ad esempio Spagna e Belgio dopo il passo falso nella gara inaugurale avrebbero avuto molta più pressione, così invece la sensazione è sempre stata che si sarebbero qualificate comunque).

C’è un problema, però: trovarle queste altre 16 squadre. Se l’edizione in corso conferma come detto un innalzamento del livello medio, i risultati della fase a gironi ci dicono anche molto sulla geografia del pallone: l’Africa ha il miglior tasso di progressione, con 9 qualificate su 10 (90%); segue il Sudamerica con 5 su 6 (83%), e l’Europa (13/16, 81%, mentre la Concacaf si ferma al 50% (3 su 6), l’Asia crolla al 22% (2/9) e infine l’Oceania con la sola Australia. Da queste statistiche, si capisce perché l’ulteriore salto di format è difficile da mettere in pratica. La CAF ha dimostrato di meritarsi sul campo il credito che le ha accordato Infantino, e potrebbe serenamente contribuire con almeno altre 3-4 squadre (basti pensare al livello di alcune rimaste a casa, come Nigeria o Camerun). Lo stesso ovviamente vale per l’Europa, su cui tante polemiche ci sono state.

Ma 16 nazionali in più sono davvero tante e per gli altri continenti è dura immaginare di allargare ancora la platea, per motivi diversi: la Conmebol già così porta 7 nazionali su 10 totali, tanto varrebbe allora eliminare il girone di qualificazione; AFC e Concacaf e Centroamerica (quest’ultima complice la partecipazione di diritto di tre Paesi ospitanti) sembrano aver già raschiato il fondo; quanto all’Oceania, oltre la Nuova Zelanda rimangono solo i dilettanti di Tahiti o Nuova Caledonia. Quindi, per tornare alla domanda iniziale: tra pro e contro, la difficoltà di andare avanti a 64 e l’impossibilità di tornare indietro a 32 (non succederà), il Mondiale a 48 squadre sembra soprattutto un modo per allungare il brodo. Ma in fondo era proprio ciò che voleva la Fifa.

X: @lVendemiale