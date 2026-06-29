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Polemica in Francia per l’ultima copertina di Charlie Hebdo, dedicata al ct della Francia Didier Deschamps, che pochi giorni fa ha perso la madre, Ginette. La vignetta del settimanale satirico raffigura l’allenatore della Nazionale mentre solleva un’urna funeraria con le ceneri e la scritta “Maman“, come se fosse un trofeo.

Ad accompagnare la vignetta la frase: “Didier Deschamps porta a casa la coppa“, evidente riferimento a Ramenez la coupe à la maison, il celebre brano di Vegedream diventato simbolo del trionfo della Francia ai Mondiali del 2018. Nonostante sia pura satira, la pubblicazione ha generato un’ondata di critiche sui social: “vile”, “vergognosa”, “orribile” e ancora “crudeltà gratuita” gli attacchi alla vignetta e al settimanale. Condanna anche da parte della Federcalcio francese: “Questa vignetta mi ha scioccato. Inappropriata nei confronti di un uomo che sta vivendo un momento di grande dolore. La federazione sostiene pienamente la libertà di espressione, ma questa copertina resta irrispettosa e indecente” le parole del presidente, Philippe Diallo.

Intanto Deschamps è rientrato negli Stati Uniti dopo aver partecipato al funerale della madre in Francia e ha diretto la sua prima sessione di allenamento dal suo ritorno. La sessione, che si è svolta al campus della Bentley University a Waltham, in Massachusetts, ha coinvolto principalmente i sostituti della partita di venerdì, a eccezione del centrocampista N’Golo Kanté e dell’attaccante Marcus Thuram. Dopo aver concluso al primo posto del Gruppo I, la Francia affronterà la Svezia nei sedicesimi martedì a East Rutherford.