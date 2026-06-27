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L’Inghilterra per il primo posto, l’Argentina per “allenarsi” in vista dei sedicesimi, la Repubblica Democratica del Congo per accedere per la prima volta nella propria storia alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. È l’ultimo giorno della fase a gironi, poi inizieranno le partite da dentro o fuori, senza margine d’errore. Si parte la sera con Croazia–Ghana, dove torna l’odore di “biscotto“: con un punto entrambe andrebbero alla fase successiva. Nello stesso girone c’è anche Panama–Inghilterra: la nazionale di Tuchel vuole vincere per essere quasi certa del primo posto.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

Nella notte italiana tocca ancora a Cristiano Ronaldo: dopo l’esordio flop e la doppietta alla seconda partita, il fenomeno portoghese sfida la Colombia. Con tre punti il Portogallo andrebbe avanti da prima classificata, mentre a Luis Diaz e compagni basta un punto. Ronaldo dovrà rispondere ancora una volta agli altri fenomeni che continuano a segnare. Nell’altra sfida, l’Uzbekistan è ormai eliminato: per il Congo è un’occasione da non buttare. In caso di vittoria la nazionale africana supererebbe la fase a gironi dei Mondiali per la prima volta nella storia. Dopo qualche ora, a chiudere il programma sarà il girone J, quello di Leo Messi, che dopo una tripletta all’esordio e una doppietta alla seconda, potrebbe riposare. La Seleccion è infatti già certa del primo posto con 6 punti ottenuti nelle prime due partite. Sfida la Giordania già eliminata. Pericolo “biscotto” anche per la seconda sfida del gruppo: quella tra Algeria e Austria. Un pareggio manderebbe entrambe ai sedicesimi.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 27 e 28 giugno

Croazia-Ghana (girone L)

Orario: 23:00

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Panama-Inghilterra (girone L)

Orario: 23:00

New York/New Jersey: Meadowlands Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Colombia-Portogallo (girone K)

Orario: 01:30 (notte tra il 27 e il 28 giugno)

Miami: Hard Rock Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan (girone K)

Orario: 01:30 (notte tra il 27 e il 28 giugno)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Algeria-Austria (girone J)

Orario: 04:00 (notte tra il 27 e il 28 giugno)

Kansas City: Arrowhead Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Giordania-Argentina (girone J)

Orario: 04:00 (notte tra il 27 e il 28 giugno)

Dallas: AT&T Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 27 e 28 giugno, la sfida tra Croazia e Ghana di sabato alle ore 23 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.