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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:30

Auto si ribalta sulla A14 vicino a un cantiere, grave il neonato sbalzato fuori dall’abitacolo e morta una donna

di Redazione Cronaca
Bologna - A bordo una famiglia di sei persone. Tra le ipotesi un colpo di sonno del conducente. Il piccolo di sei mesi trasportato in codice rosso in ospedale
Auto si ribalta sulla A14 vicino a un cantiere, grave il neonato sbalzato fuori dall’abitacolo e morta una donna
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Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A14, al chilometro 0+500 in direzione Bologna, in prossimità di un cantiere, dove un’autovettura con a bordo una famiglia di sei persone si è ribaltata. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo ribaltandosi più volte.

Nell’impatto ha perso la vita una donna, la cui identità è ancora in fase di accertamento. Drammatiche le conseguenze per il resto della famiglia: un neonato di sei mesi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è precipitato in una scarpata profonda circa tre metri. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Gli altri quattro occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in codice giallo. Tutti fanno parte di una famiglia di origine egiziana.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud e il personale dell’Ufficio Infortunistica per i rilievi e la gestione della viabilità. Le operazioni si sono concluse dopo le verifiche del pubblico ministero, che ha autorizzato la rimozione della salma. Al momento sull’A14 il traffico procede su una sola corsia, con forti rallentamenti in direzione Bologna, in prossimità del tratto interessato dal cantiere.

In un secondo incidente avvenuto sulla Palermo-Messina, all’altezza di Buonfornello, si è registrato uno scontro tra un furgone e un’autovettura nel quale hanno perso la vita due persone e una terza è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi.

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