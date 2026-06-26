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Il Mondiale 2026 di Formula 1 fa tappa al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’Austria, ottavo round della stagione, in un weekend che potrebbe rappresentare uno dei momenti di svolta nella corsa al titolo. La vittoria conquistata da Lewis Hamilton a Barcellona ha infatti riaperto una lotta iridata che fino a poche settimane fa sembrava saldamente nelle mani della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il sette volte campione del mondo arriva in Austria forte di un successo e di due secondi posti consecutivi, risultati che lo hanno riportato al secondo posto della classifica generale, a 41 punti dalla vetta.

Ma la vera novità del fine settimana non riguarda il momento di forma del pilota britannico. Sul circuito austriaco debutterà infatti il primo importante sviluppo della power unit Ferrari ottenuto grazie al sistema Aduo, il meccanismo introdotto dalla Fia per consentire ai costruttori con un deficit prestazionale sul motore endotermico di recuperare terreno. La Ferrari, che secondo le valutazioni della Fia accusava un ritardo compreso tra il 4% e il 6% rispetto al riferimento (Red Bull-Ford), ha ottenuto due sviluppi aggiuntivi nel 2026 e altri due nella prossima stagione. Spielberg è stata la pista scelta per introdurre il primo di questi aggiornamenti.

L’obiettivo è chiaro: colmare il divario di potenza con la Mercedes e ridurre quel limite evidenziato dai dati raccolti nelle prime gare, soprattutto nei lunghi rettilinei, dove la SF-26 perdeva prestazione. I tecnici di Maranello stimano un guadagno di due decimi al giro, un miglioramento che potrebbe cambiare sensibilmente le gerarchie. La scelta di introdurre l’evoluzione proprio in Austria non è casuale. Spielberg, insieme a Silverstone e Spa, è uno dei circuiti in cui la potenza della power unit e la gestione dell’energia possono fare la differenza. Se le simulazioni saranno confermate dalla pista, Hamilton potrebbe ritrovarsi con una Ferrari finalmente in grado di giocarsela ad armi pari con la Mercedes, rilanciando concretamente le proprie ambizioni iridate. Dall’altra parte del box sarà invece chiamato a reagire Charles Leclerc, reduce da due fine settimana difficili tra errori e problemi tecnici. Tutti gli occhi, però, saranno puntati sul debutto dell’Aduo: il Mondiale potrebbe iniziare davvero da qui.

F1 GP Austria 2026: dove vederlo in tv e streaming

Il Grand Prix Lenovo d’Austria 2026, in programma sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg da venerdì 26 a domenica 28 giugno, viene trasmesso in diretta su Sky, con il canale di riferimento Sky Sport F1 (canale 207). Il weekend è disponibile anche in mobilità tramite Sky Go e in streaming per gli abbonati a Now. Gli appassionati potranno seguire l’appuntamento anche su TV8, che trasmette in chiaro e in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Di seguito tutti gli orari televisivi del Gran Premio d’Austria.

F1 GP Austria 2026: gli orari e la diretta tv

Venerdì 26 giugno 2026

13:30-14:30 – F1 Prove Libere 1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

17:00-18:00 – F1 Prove Libere 2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

Sabato 27 giugno 2026

12:30-13:30 – F1 Prove Libere 3 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

16:00-17:00 – F1 Qualifiche – Sky, Sky Go e Now – Diretta

Domenica 28 giugno 2026

15:00 – F1 Gara (71 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

F1 GP Austria 2026: gli orari delle repliche gratis in chiaro

Di seguito tutti gli orari per vedere le qualifiche e il Gran Premio d’Austria gratis in chiaro su TV8, dove vengono trasmessi in differita.

Sabato 27 giugno 2026

18:30 – F1 Qualifiche – TV8 (in chiaro) – Differita

Domenica 28 giugno 2026

18:30 – F1 Gara (71 giri) – TV8 (in chiaro) – Differita