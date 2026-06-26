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Il primo grande colpo dell’era Ruben Amorim è ormai definito: Gonçalo Ramos sarà un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento dell’attaccante portoghese, in un’operazione da oltre 50 milioni di euro più bonus. Intesa raggiunta anche con l’entourage del calciatore, destinato a diventare l’acquisto più costoso nella storia del Milan.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva dopo l’offerta ufficiale presentata da Gerry Cardinale al presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi. Il valore complessivo dell’affare dovrebbe superare i 55 milioni di euro, rendendolo anche uno dei trasferimenti più onerosi mai conclusi da un club di Serie A, inferiore soltanto ai 74 milioni investiti dall’Inter per Romelu Lukaku nel 2019.

Ramos era la prima scelta di Amorim per rinforzare un reparto offensivo che nella scorsa stagione ha mostrato diverse difficoltà. L’attaccante portoghese, 25 anni appena compiuti, arriva dal Paris Saint-Germain, dove negli ultimi tre anni non è riuscito a trovare continuità da titolare, pur totalizzando 45 gol e 10 assist. Nell’ultima stagione ha collezionato 44 presenze complessive, con 11 reti e 2 assist, venendo impiegato spesso a gara in corso.

L’ex Benfica, esploso nel 2022/23 con 19 gol in 30 partite di campionato, punta ora a rilanciarsi in Serie A trovando maggiore spazio. Per il Milan rappresenta il centravanti ritenuto più adatto alle idee del nuovo allenatore e un innesto destinato a dare peso e profondità alle rotazioni offensive.

Sempre secondo The Athletic, Ramos ha già svolto una prima parte delle visite mediche negli Stati Uniti, in Florida, dove si trova con il Portogallo per preparare la sfida contro la Colombia ai Mondiali 2026, in programma sabato a Miami.