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Luciano Spalletti è stato molto chiaro, pur avendo il sorriso sulle labbra e pur difendendo quel suo portiere ancora in rosa, Di Gregorio, che di fatto in rosa non vuole avere più. “Siamo partiti con un’idea sul mercato e dopo queste amichevoli continuiamo ad avere la stessa idea”. E adesso che si gioca l’ultima amichevole contro il Palermo (è partito dal 1’ Perin: “Ma era una cosa già concordata”, ha detto l’allenatore) le indicazioni non sono diverse: la Juventus cerca un portiere titolare, che possa prendere il posto di quel Di Gregorio che nemmeno contro l’Inter nella scorsa amichevole è sembrato impeccabile. Anzi: il secondo gol, quello di Diouf, è arrivato proprio per un suo errore. “Ha fatto anche delle buone parate”, l’ha difeso Spalletti. Ma evidentemente non basta.

E così, l’allenatore che è stato accontentato per quanto riguarda l’attacco, ora aspetta un rinforzo dall’altra parte del campo. E l’aspetta con urgenza, anche se non è così semplice da recuperare. Il Dibu Martinez sembra ipotesi tramontata per i costi, lo stesso problema che al momento si riscontra per riportare in Italia Guglielmo Vicario, ai margini del Tottenham e in cerca di sistemazione. Resta Suzuki: è giovane, in crescita, affidabile e piace molto a Spalletti. Solo che le richieste del Parma, di oltre 30 milioni più bonus, hanno fatto raffreddare gli animi. Almeno fino a quando non si è presentato il Psg.

Con i francesi i rapporti si sono di molto rasserenati dopo il felice esito dell’affare Kolo Muani. E a Luis Enrique l’idea di acquistare il giocatore per toglierlo subito dal mercato, ma fargli fare un altro po’ di esperienza a livelli molto alti, non dispiace per niente. Ed è su questo che ora i francesi stanno ragionando, proprio insieme alla Juventus: acquistare subito Suzuki, toglierlo di fatto dal mercato e poi prestarlo alla Juve tenendo conto anche di una serie di premi di valorizzazione. Un’ipotesi che può stare in piedi ma che ancora è in fase embrionale: serviranno trattative, discussioni sui pagamenti degli ingaggi, sulle compensazioni. Insomma, non una cosa semplicissima, ma nemmeno campata per aria, che racconta di qualche equilibrio sul panorama europeo che vede una Juve comunque alla ricerca di una sua nuova stabilità.

Economica, prima di tutto, ma anche in campo. Con quel portiere che Spalletti continua a richiedere e che Carnevali e Massara vogliono far arrivare il prima possibile. Senza sbagliare.