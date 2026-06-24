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“Eri il mio sogno, e sei diventata la realtà più meravigliosa che abbia mai conosciuto“. Comincia così il messaggio d’addio di Pecco Bagnaia alla Ducati, arrivato due minuti dopo l’annuncio della scuderia. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Marc Marquez arrivato ieri, 23 giugno, oggi è arrivata anche quella della separazione tra il pilota italiano e la scuderia di Borgo Panigale, con Bagnaia che passa all’Aprilia. Ma per quello bisogna attendere ancora la nota ufficiale.

“Quando sono arrivato in MotoGP con Ducati, pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai fatto credere che ci fosse ancora molto di più. Otto anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position e due titoli mondiali, oltre a due secondi posti nel Campionato del Mondo: questa è la storia che abbiamo scritto, ed è soltanto nostra”, prosegue il messaggio di Bagnaia nella Instagram stories.

Arrivato nel 2019, Bagnaia ha esordito in MotoGp proprio con la scuderia italiana, con cui – dopo due anni di assestamento – ha conquistato un secondo posto e due titoli mondiali in tre anni. Poi un altro secondo posto nel 2024. “Siamo cresciuti insieme, abbiamo affrontato ogni tipo di situazione senza mai arrenderci e ci siamo sempre spinti a vicenda a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera; mi hai reso un pilota migliore, un giovane uomo felice, e insieme ci siamo divertiti tantissimo“.

Nel campionato dello scorso anno è arrivato il quinto posto con non poche difficoltà sotto tanti punti di vista: “La scorsa stagione è stato difficile capirci; ci siamo scontrati più di quanto avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento il bisogno di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai ciò che siamo stati. Sei parte di me, e lo sarai per sempre. Ti amo. Pecco”.

Un messaggio arrivato qualche minuto dopo la nota ufficiale pubblicata da Ducati, in cui si legge: “Dopo otto stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del Campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenciana sarà l’ultimo GP in cui Pecco vestirà il rosso del Ducati Lenovo Team”, si apre il comunicato.

Ducati ha poi evidenziato anche tutti i successi ottenuti da Bagnaia a bordo della moto italiana: “Un percorso di crescita comune basato sulla fiducia, l’impegno e il sostegno reciproco che ha riportato nel 2022 il Titolo Piloti a Borgo Panigale a 15 anni di distanza (2007 Stoner – 2022 Bagnaia). Una striscia di vittorie senza precedenti con il secondo alloro nel 2023, 31 vittorie (di cui 11 solo nella stagione 2024), 62 podi e 28 pole position. Tra i talenti più promettenti del vivaio italiano, Pecco approda in Ducati – giovanissimo e da rookie in MotoGP – nel 2019. Grazie al supporto di una squadra tecnica di altissimo livello, a una meticolosa cura per i dettagli e un lavoro di sviluppo di tutte le componenti, ha portato negli anni la Desmosedici GP, che sognava fin da bambino, al massimo delle performance sfruttandone tutto il potenziale“.

Poi la conclusione: “Un binomio sportivo di successo e dal valore personale altrettanto significativo per un pilota cresciuto sia professionalmente che umanamente dentro i box di Ducati Corse. Una striscia di risultati irripetibile che fa di Pecco, ancora oggi, il più vincente in sella alla Desmosedici GP. Nel rispetto di una relazione così forte e consolidata, Ducati e Pecco si impegneranno al massimo delle loro capacità per ottenere i migliori risultati possibili con il Ducati Lenovo Team da qui alla fine della stagione 2026 e chiudere al meglio questo ciclo“.