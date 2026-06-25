Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era solo in un’auto a Saint-Gratien, Val-d’Oise, nella regione dell’Ile de France, durante un’ondata di calore, secondo quanto appreso oggi da diverse fonti. Il bambino è stato “trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione”, ha indicato una fonte della polizia, mentre i vigili del fuoco hanno confermato il decesso. In Francia, circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino, a causa del caldo torrido. L’ondata di caldo che ha colpito gran parte dell’Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell’ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo.

Germania verso il record di 41 gradi

Anche la Germania si trova nella morsa del caldo, con temperature che in alcune località toccano e superano i 40 gradi. La notte alle spalle viene considerata la più calda di sempre – dall’inizio delle misurazioni – dal momento che la colonnina di mercurio, a Bad Bergzabern, nel Land della Renania Palatinato, non è mai scesa sotto i 26,2 gradi. Da giorni l’ondata di caldo colpisce diverse regioni della Repubblica federale. Anche nel fine settimana, nell’ovest e nel sudovest, è previsto lo sforamento dei 40 gradi, con punte fino a 41 per domani. Il caldo forte ha raggiunto da oggi anche la capitale, dove le scuole, in moltissimi casi, hanno dato ai bambini la possibilità di restare a casa o di andare a lezione soltanto nelle prime ore della mattinata.

Gran Bretagna, ancora allerta rossa: mille scuole chiuse e stop ai tubi dell’acqua nei giardini per risparmiare acqua

Seconda giornata di allerta rossa nel Regno Unito sullo sfondo del caldo eccezionale che sta flagellando diverse aree dell’isol: nella contea del Kent (sud dell’Inghilterra) è stato disposto per oggi il divieto dell’uso delle pompe d’acqua da giardino, esteso a 850.000 persone, a causa dell’impennata di consumi idrici essenziali provocata dalla calura.

Restano intanto chiuse per precauzione circa mille scuole, concentrate fra l’Inghilterra meridionale e il Galles, mentre il Met Office prevede per metà giornata nuove possibili temperature record, attorno ai 37 gradi. Ieri il picco storico di giugno della massima più alta mai raggiunta in tutto in Regno in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche validate è stato superato più volte, fino al nuovo primato di 36,1 gradi toccato a Gosport, nell’Hampshire inglese. Record anche per il Galles, dove per la prima volta – nel mese in corso – si sono raggiunti i 33,3 gradi. Nella notte, si è quindi avuta la minima più elevata mai storicamente censita a giugno nell’intero Paese: con i 23,5 gradi di Bute Park, a Cardiff, sempre in Galles.

Italia, fine settimana da bollino rosso con rischi per la salute (non solo dei soggetti fragili)

Il weekend che sta arrivando si annuncia bollente. Sabato è previsto bollino rosso in 18 città, secondo il report sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ecco le località a rischio: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Ma cosa significa il bollino rosso? Indica il livello 3 di allerta, il massimo, e implica rischi sanitari: “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Sempre sabato, è previsto bollino arancione in 6 città: Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste. In giallo saranno, Cagliari, Catania, Messina. Nessun capoluogo si ‘salva’ dal caldo visto che non ci sono bollini verdi.