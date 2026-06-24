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Undici anni dopo la tragedia e dopo anni di carcere scontati sulla base di sentenze passate in giudicato, si riapre uno dei casi più controversi legati alle stragi dei migranti nel Mediterraneo. La Corte d’appello di Messina ha disposto la scarcerazione di cinque degli otto cittadini libici condannati per la cosiddetta “strage di Ferragosto”, avvenuta nell’agosto del 2015 a circa 14 miglia da Lampedusa. Sul barcone viaggiavano oltre 350 migranti e 49 di loro morirono soffocati nella stiva dell’imbarcazione, ammassati in uno spazio angusto e costretti a respirare per ore i fumi provenienti dal motore.

L’ultimo a lasciare il carcere è stato Assayd Mohammed, condannato a vent’anni di reclusione. Prima di lui erano già tornati in libertà Alaa Faraj, Tarek Al Amami, Mohannad Khashiba e Abdel Rahman Abdel Monsef. Per tutti la Corte ha ritenuto ammissibili le richieste di revisione presentate dai difensori, disponendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione della pena in attesa del nuovo giudizio. La decisione non equivale a un’assoluzione né all’annullamento delle condanne. Significa però che i giudici hanno ritenuto esistenti elementi nuovi e potenzialmente decisivi, tali da giustificare la riapertura del processo. Il procedimento di revisione prenderà il via il prossimo 5 ottobre.

Al centro della svolta giudiziaria c’è una testimonianza raccolta durante un incidente probatorio celebrato il 3 marzo scorso su richiesta dell’avvocata Cinzia Pecoraro, che assiste diversi dei condannati. A parlare è stato uno degli stessi otto libici coinvolti nella vicenda e indicato nelle sentenze come il “capitano” dell’imbarcazione. Secondo il suo racconto, gli altri imputati non avrebbero avuto alcun ruolo nell’organizzazione della traversata. “Sono innocenti”, avrebbe dichiarato, sostenendo che sul barcone “non vi era alcun equipaggio”. Le operazioni finali prima della partenza, secondo questa versione, sarebbero state gestite da due cittadini libici rimasti poi in Africa e mai saliti a bordo.

La testimonianza descrive una situazione di totale abbandono. L’imbarcazione sarebbe stata caricata oltre ogni limite di sicurezza con più di 350 persone. Decine di migranti furono rinchiusi nella stiva senza possibilità di muoversi e morirono asfissiati durante la navigazione.

La difesa sostiene da tempo che i giovani libici condannati fossero in realtà semplici migranti, partiti dalla Libia insieme agli altri passeggeri e trasformati successivamente in scafisti dalle accuse raccolte subito dopo il soccorso. Una tesi respinta nei precedenti gradi di giudizio ma che oggi torna al centro del dibattimento grazie ai nuovi elementi acquisiti.

Emblematica è la vicenda di Alaa Faraj (nella foto) probabilmente il caso più noto tra quelli oggetto di revisione. Condannato a trent’anni di carcere come presunto scafista, è tornato in libertà il 19 maggio scorso dopo aver trascorso circa undici anni in detenzione. In precedenza aveva ottenuto una parziale grazia dal Presidente della Repubblica.

La sua posizione aveva già suscitato interrogativi. In una precedente decisione che aveva respinto la revisione, la stessa Corte d’appello di Messina aveva definito Faraj “l’ultima ruota di un mostruoso ingranaggio” e “moralmente non imputabile”, pur confermando la condanna. Oggi, alla luce della nuova testimonianza, gli stessi giudici hanno ritenuto necessario riaprire il caso.

Restano ancora da definire le posizioni degli altri tre cittadini libici coinvolti nel procedimento. Per almeno uno di loro è stata presentata un’analoga richiesta di revisione e sospensione della pena, sulla quale la Corte dovrà pronunciarsi nelle prossime settimane.