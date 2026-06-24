Ronaldo fa doppietta ed entra nella storia ai Mondiali, poi si infastidisce quando gli chiedono di Messi: “Prossima domanda”

Con la doppietta segnata contro l'Uzbekistan, a 41 anni, il portoghese è entrato di diritto nella storia della Coppa del Mondo, essendo l'unico ad aver segnato almeno un gol in sei edizioni diverse del torneo

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Cristiano Ronaldo e Leo Messi. La rivalità che ha dominato gli ultimi vent’anni continua ad essere al centro del dibattito calcistico, nonostante l’età avanzata dei due (41 anni il portoghese, 39 anni oggi l’argentino). Dopo la doppietta contro l’Uzbekistan che gli ha permesso di diventare l’unico calciatore della storia a segnare in sei diverse edizioni del torneo iridato, Cristiano Ronaldo ha risposto a diverse domande dei giornalisti presenti, alcune anche sul confronto con l’eterno rivale.

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L’eventualità di una sfida con Messi ai Mondiali intriga tutti, incluso CR7 che però ha risposto con un filo di nervosismo alla domanda sul tema: “Non so cosa dire, non ha molto senso, ma sì, sarebbe una cosa fantastica. L’importante però era vincere oggi”, ha detto dopo il 5-0 alla nazionale di Cannavaro. L’attaccante del Portogallo ha poi stoppato un giornalista proprio mentre quest’ultimo pronunciava il nome di Messi. “Next questiona”. “Prossima domanda“, ha tagliato corto Ronaldo, che si è mostrato ancora molto infastidito dalla domanda del giornalista, intento a chiedergli qualcosa sul dualismo con Messi.

Dopo una prima giornata negativa, con la doppietta segnata contro l’Uzbekistan, a 41 anni Cristiano Ronaldo è entrato di diritto nella storia dei Mondiali di calcio, diventando l’unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in sei edizioni diverse del torneo. Ronaldo ha segnato il suo primo gol in Coppa del Mondo contro l’Iran nella competizione in Germania nel 2006. Il suo primo gol nelle fasi finali Mondiali come capitano del Portogallo è arrivato in Sudafrica nel 2010, contro la Corea del Nord.

Ronaldo ha realizzato il terzo gol nella terza Coppa del Mondo a Brasile 2014, segnando contro il Ghana. Senza dubbio la migliore prestazione di Ronaldo in Coppa del Mondo finora è stata la tripletta contro la Spagna nella prima giornata di Russia 2018. In Russia CR7 è andato a segno anche contro il Marocco. In Qatar Ronaldo era diventato il primo giocatore in assoluto a segnare in cinque edizioni della Coppa del Mondo, trasformando un rigore contro il Ghana. Record eguagliato poi da Messi e di nuovo battuto ieri dal portoghese.