“La nascita di tuo figlio, un momento disgustoso, in cui un padre è del tutto inutile”: bufera su France Pierron per la frase su Doku, L’Équipe si dissocia

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

È più importante un Mondiale di calcio o la nascita del primo figlio? Alla fine c’è questa semplice domanda dietro alla bufera che si è scatenata tra Francia e Belgio dopo le parole della giornalista France Pierron, presentatrice del canale tv dell’Équipe. Stare al fianco della propria moglie e assistere al parto dovrebbe essere il desiderio prioritario di qualsiasi padre, non c’è partita di calcio che tenga. Per questo è del tutto legittima la richiesta dell’ala del Belgio, Jeremy Doku, di poter lasciare il ritiro se la moglie Shireen dovesse dare alla luce il loro primo figlio: il parto è previsto nella seconda settimana di luglio, quando i Mondiali saranno arrivati alla fase dei quarti di finale. Ma Doku è stato aspramente criticato proprio da Pierron, con una frase che ha provocato appunto grandi polemiche: “Vuoi andartene per assistere alla nascita di tuo figlio, un momento disgustoso, se mi passi l’espressione, in cui un padre è del tutto inutile“.

Sabato France Pierron ha risposto alle polemiche suscitate dalle sue parole, spiegando che si trattava esclusivamente di una sua opinione personale. “Stavo esprimendo un punto di vista personale nel contesto di un dibattito”, ha scritto su X. “Capisco che le mie parole possano aver scioccato, offeso o ferito qualcuno di voi, e mi dispiace”, ha aggiunto. In realtà quella di Pierron non è soprattutto una durissima critica di fronte a un’esigenza intima e personale di un calciatore, in questo caso Doku, che ha il diritto di chiedere di poter assistere alla nascita del figlio. Spetterà al Belgio decidere come muoversi. Pierron inoltre ha usato un tono quasi canzonatorio nei confronti dell’esterno offensivo del Manchester City.

La giornalista francese di fatto ha preso in giro Doku, sostenendo che sia folle preferire la nascita di un figlio ai Mondiali. A suo dire la Coppa del Mondo “è una gioia incredibile e ci sono centinaia di calciatori che ucciderebbero per esserci. Eppure hai voluto andartene”. Una frase che mette i brividi, da molti giudicata inaccettabile, perché in qualche modo stila una classifica delle “gioie” di un uomo, lasciando presupporre che la nascita di un bambino sia inferiore ai Mondiali. Molti sportivi, francesi e belgi, si sono schierati con Doku, che nel frattempo non ha giocato il secondo match del Belgio (pareggio senza reti contro l’Iran): era ufficialmente indisponibile per un malanno.

L’Équipe si dissocia: il durissimo comunicato

Il gruppo L’Équipe, invece, si è nettamente dissociato dalle dichiarazioni della sua giornalista: “Venerdì 19 giugno, durante un dibattito nel programma L’Équipe de Choc, France Pierron ha rilasciato dichiarazioni che hanno scioccato molti telespettatori“, si legge nel breve ma durissimo comunicato. Che prosegue: “L’Équipe prende le distanze da queste dichiarazioni, che sono molto lontane dai valori del Gruppo, e si scusa con il calciatore in questione e, più in generale, con i suoi tifosi”. Il principale quotidiano sportivo francese ha quindi scelto di scusarsi con Doku e prendere le distanze da Pierron. Potrebbe non essere finita qui. Secondo il giornalista Clément Garin, France Pierron è stata anche sospesa dalle trasmissioni televisive de L’Équipe. Per ora il gruppo non ha confermato la notizia e Pierron domenica era regolarmente in onda.