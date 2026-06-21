Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 11:34

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: super sub Undav, raggiunge David e Messi in testa

di Redazione Sport
La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: Messi e Mbappé lottano anche per firmare il record di gol all-time
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: super sub Undav, raggiunge David e Messi in testa
Icona dei commenti Commenti

Tutti a caccia del nuovo record. I Mondiali 2026, la prima edizione a 48 squadre, offrono agli attaccanti la grande occasione per segnare più gol. C’è un match in più, i sedicesimi di finale. Ci sono soprattutto molte più squadre materasso nei gironi. Chissà se qualcuno riuscirà a superare Just Fontaine, l’attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite: ancora oggi detiene il primato di maggior gol segnati in una singola edizione dei Mondiali.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento

Intanto il duello tra Leo Messi e Kylian Mbappé riguarda il record all-time. Con la tripletta all’esordio contro l’Algeria, Messi ha agganciato Miroslav Klose a quota 16 gol. È il primato di sempre. Mbappé ha distrutto il Senegal con una doppietta ed è distante appena una rete.

Calendario Mondiali: dove vedere le partite in tv
L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Deniz Undav (Germania)

3 gol

Germany’s Deniz Undav (26) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)
Associated Press/LaPresse
Only Italy and Spain

1) Jonathan David (Canada)

3 gol

Canada’s Jonathan David (10) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson)

1) Leo Messi (Argentina)

3 gol

Argentina’s Lionel Messi (10) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

3) Matheus Cunha (Brasile)

2 gol

Brazil’s Matheus Cunha (9) reacts after the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton)

3) Ismael Saibari (Marocco)

2 gol

Morocco’s Ismael Saibari, gestures to the crowd as he celebrates on the pitch after the end of the during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)

3) Vinicius Jr (Brasile)

2 gol

Brazil’s Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his side’s third goal during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

3) Johan Manzambi (Svizzera)

2 gol

Switzerland’s Johan Manzambi celebrates after scoring the opening goal against Bosnia during the World Cup Group B soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)

3) Cyle Larin (Canada)

2 gol

Canada’s Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

3) Harry Kane (Inghilterra)

2 gol

England’s Harry Kane (9) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group L soccer match between England and Croatia in Arlington, Texas, near Dallas, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

3) Kylian Mbappé (Francia)

2 gol

France’s Kylian Mbappe celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group I soccer match between France and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II)

3) Erling Haaland (Norvegia)

2 gol

Norway’s Erling Haaland (9) smiles as he leaves the pitch at the end of the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)

3) Folarin Balogun (Stati Uniti)

2 gol

United States’ Folarin Balogun celebrates scoring his side’s second goal against Paraguay during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez)

3) Kai Havertz (Germania)

2 gol

Germany’s Kai Havertz (7) celebrates a goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Curacao in Houston, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Eric Smith)

3) Yasin Ayari (Svezia)

2 gol

Sweden’s Yasin Ayari (18) celebrates after scoring his team’s fifth goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

3) Elijah Henry Just (Nuova Zelanda)

2 gol

New Zealand’s Elijah Just (11) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione