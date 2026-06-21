“Ha avuto un infarto miocardico acuto”: come sta Gago dopo lo spavento in conferenza stampa

L'allenatore argentino dell'Universidad de Chile si è sentito male durante la classica intervista post partita: "È stato sottoposto a un intervento per trattare una coronaropatia causata dall’ostruzione di un tratto intermedio di un’arteria"

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“La Clinica Alemana informa che il paziente Fernando Rubén Gago è stato ricoverato nelle prime ore di giovedì 19 giugno a causa di un infarto acuto del miocardio“. Si apre così la nota dell’ospedale dove è stato operato Fernando Gago, allenatore argentino dell’Universidad de Chile che ha avuto un principio d’infarto in conferenza stampa ed è subito stato trasportato in ospedale.

“Al momento del ricovero è stato sottoposto a un intervento per trattare una coronaropatia causata dall’ostruzione di un tratto intermedio di un’arteria, fondamentale per una corretta irrorazione del cuore. Gli è stata praticata un’angioplastica con impianto intracoronarico di stent, procedura che ha consentito di ristabilire il normale flusso sanguigno“, prosegue la nota, che poi conclude: “Il paziente è di buon umore e nelle prossime ore inizierà la riabilitazione cardiaca, che consiste nella graduale ripresa dell’attività fisica”.

L’episodio si è verificato alla fine della conferenza stampa dopo la partita allo Stadio Nacional, vinta dalla sua squadra per 2-0 contro l’O’Higgins nel campionato cileno. Secondo i quotidiani cileni, tra cui La Tercera, l’allenatore ha iniziato a manifestare sintomi simili a un infarto. Scattato subito l’allarme, con Gago che è stato immediatamente trasportato in un centro medico di Santiago. Una volta in clinica, Gago è stato sottoposto a esami medici d’urgenza e successivamente a un intervento chirurgico. Già durante la conferenza stampa successiva all’incontro, Gago aveva mostrato qualche segnale di affaticamento, pur presentandosi regolarmente davanti ai giornalisti per commentare la prestazione dei suoi.