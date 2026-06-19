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Ultimo aggiornamento: 6:00

Abbiamo sbagliato: escludere il fascismo dagli spazi pubblici non è censura ma autodifesa

Daniele Luttazzi
Daniele Luttazzi
Fisico delle particelle
Libertà per tutti, anche per i fascisti? C'è una terza possibilità
Abbiamo sbagliato: escludere il fascismo dagli spazi pubblici non è censura ma autodifesa
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Chi non fa, non falla, dice il proverbio. Anche nei giornali sono frequenti gli errori, ma basta correggersi e amici come prima. CORREZIONE. Da circa una settimana stiamo pubblicando articoli sulla libertà di espressione che purtroppo sono viziati da un errore ricorrente: definiamo censura ogni esclusione di artisti e intellettuali dalle manifestazioni pubbliche, argomentando con […]

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