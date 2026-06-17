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Ultimo aggiornamento: 13:03

Aymen Hussein, storia dell’attaccante che gli Usa non volevano far entrare: il papà ucciso da Al-Qaeda, il fratello rapito e mai ritrovato. È già un eroe nazionale

di Valentino Della Casa
Il suo gol di testa è il secondo nella storia dell'Iraq ai Mondiali: ha reso meno amara la sconfitta contro la Norvegia. A fine gara niente lacrime: “Sono scampato al terrorismo, mi ritengo un uomo fortunato”. Alla frontiera era stato interrogato per 7 ore
Aymen Hussein, storia dell’attaccante che gli Usa non volevano far entrare: il papà ucciso da Al-Qaeda, il fratello rapito e mai ritrovato. È già un eroe nazionale
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Nel Mondiale delle lacrime o addirittura delle non esultanze, Aymen Hussein si è distinto anche in questo. E non è solo per il suo gol di testa, l’unico dell’Iraq nella partita difficilissima contro la Norvegia di un Haaland sempre più travolgente (è finita 4-1, abbastanza da pronostico). E non è per quell’esultanza così calda da abbracciare non solo i suoi compagni, ma di fatto una Nazione intera. È per quanto quel gol significhi per lui. Lui, Hussein, che le tragedie vere le ha vissute. Di quelle che segnano per sempre.

La sua carriera sembra semplice da raccontare: ha 30 anni, gioca nell’Al-Karma (arrivata quinta quest’anno nella Super League irachena), non ha giocato sempre in Iraq ed è una punta con discreto senso del gol (9 quest’anno in 18 partite). Per cui, vederlo segnare di testa con un bello stacco non è nemmeno una grossa sorpresa. Ma è tutto quello che si nasconde dietro a far rabbrividire. Quando aveva 12 anni, la prima tragedia: il papà viene ucciso da AlQaeda. Pochi anni dopo, nel 2014, il fratello maggiore viene rapito e mai più ritrovato. Era un poliziotto, quindi a libro paga del governo Abadi, in guerra contro l’Isis. “Sono scampato al terrorismo, non so se mi ricapiterà sulla strada. Ma mi ritengo un uomo fortunato”, aveva avuto modo di dire. E ora, esulta.

Dita al cielo, un grido non rabbioso, ma felice. E poco importa che la sconfitta sia stata pesante: la sua è la seconda rete in assoluto nella storia dell’Iraq ai Mondiali, che la sua nazionale è tornata a giocare dopo 40 anni. La rete decisiva per accedere ai gironi? Di Aymen, chiaro, nello spareggio contro la Bolivia. Un gol che lo ha fatto quasi diventare un eroe nazionale e che lo aiuta a far emergere la sua storia, dopo il gol – altrettanto storico – segnato alle Olimpiadi del 2024 contro l’Argentina.

Tornando al presente, anche Aymen ha vissuto tutte le contraddizioni del mondiale marchiato Trump, tra problemi di visto e stop alla frontiera: ha rischiato di non poter partecipare all’edizione, perché dopo sette ore di interrogatorio, ancora il lasciapassare per entrare sul suolo americano non gli veniva dato. Alla fine ce l’ha fatta, ha segnato, ha perso ma ha esultato. Senza lacrime, senza commozione. Ma con la sensazione che quella rete permetterà ancora di raccontare la sua storia. Che è, purtroppo, quella di molti nel suo Paese.

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