Adani impazzisce per la tripletta di Messi: sviene in albergo a New York. Quando commenterà l’Argentina

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Non era in telecronaca, ma Lionel Messi è riuscito comunque a mandarlo in visibilio. Daniele Adani ha seguito dall’albergo di New York la vittoria dell’Argentina contro l’Algeria, partita entrata nella storia grazie alla tripletta con cui il numero 10 ha raggiunto Miroslav Klose in cima alla classifica dei migliori marcatori di sempre ai Mondiali.

L’ex difensore e commentatore Rai ha documentato la serata attraverso alcune storie pubblicate sui social. Il primo gol di Messi lo ha visto mentre era a cena, gli altri due direttamente dalla sua camera. Dopo la terza rete, quella che ha completato la tripletta e suggellato il record, Adani si è lasciato cadere sulla moquette dell’albergo, simulando uno svenimento e raccontando così, senza parole, tutta la sua ammirazione per il fuoriclasse argentino. Una venerazione che era diventata nota al grande pubblico durante i precedenti Mondiali in Qatar.

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Adani era stato protagonista anche poche ore prima durante la telecronaca di Francia–Senegal. Il commentatore aveva esaltato Kylian Mbappé dopo il gol del definitivo 3-1, definendolo addirittura “il Re“. Nel corso della partita aveva inoltre sostenuto che ci fosse un rigore per la Francia per un presunto fallo di Mané sull’attaccante francese e aveva criticato l’arbitro Alireza Faghani, giudicandolo “il peggior direttore di gara visto fin qui” nel torneo. Le sue parole, come spesso accade, hanno acceso il dibattito sui social network, dividendo il pubblico tra estimatori e detrattori. Un copione ormai abituale quando Adani commenta le grandi stelle del calcio mondiale.

Quando Adani commenterà l’Argentina di Messi

Per riascoltare Adani alle prese con Messi non bisognerà attendere molto. La Rai trasmetterà infatti in chiaro la prossima partita dell’Argentina, in programma lunedì 22 giugno alle ore 19 italiane contro l’Austria. I campioni del mondo arrivano all’appuntamento forti del successo per 3-0 sull’Algeria. Contro l’Austria, Messi potrebbe diventare il miglior marcatore all-time dei Mondiali. E, a quel punto, è facile immaginare che Adani abbia già preparato un’altra esultanza.