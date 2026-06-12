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Ultimo aggiornamento: 19:02

“Impegnatevi nelle vostre c***o di vite”. Il discorso ai giovani del sindaco di Matera diventa virale (tra le polemiche)

di F. Q.
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Il primo cittadino Antonio Nicoletti ha usato toni decisamente colloquiali per catturare l'attenzione. Poi dopo le polemiche sono arrivate le scuse
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Ha invitato i ragazzi a “impegnarsi nella loro c**** do vita” per renderla più bella. Questo il breve discorso condito con parolacce che il sindaco di Matera ha rivolto ai giovani alla Festa dello Studente, salvo poi scusarsi quando le riprese sono diventate virali e sono arrivate le critiche. Il primo cittadino Antonio Nicoletti ha usato toni decisamente colloquiali per catturare l’attenzione del pubblico.

“Chi l’altro giorno mi ha ascoltato dal vivo (qualche migliaio di ragazzi che, alla fine di una bellissima Festa dello studente, stavano ancora cantando e urlando di entusiasmo) ha capito perfettamente il senso del mio messaggio: un invito al rispetto per se stessi e per gli altri, e all’impegno per rendere più belle le nostre vite e la nostra città – ha detto in un comunicato – Oggi, invece, c’è chi si scandalizza per il tono della mia voce o per alcune parole che hanno accompagnato quel messaggio. Probabilmente, se in quel momento avessi usato un tono più istituzionale, nessuno mi avrebbe sentito. Detto questo, se qualcuno si è sentito offeso da quelle parole, me ne scuso sinceramente”. Nicoletti ha voluto sottolineare: “Il senso di ciò che ho detto voglio ribadirlo, perché non valeva solo per quei ragazzi e per quella serata: vale sempre e per tutti. Coltivate il rispetto. Impegnatevi per migliorare le vostre vite e la comunità in cui vivete. E, aggiungo oggi, lasciate da parte la cattiveria, anche quando si nasconde dietro il travestimento del finto perbenismo”.

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