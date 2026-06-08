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Ultimo aggiornamento: 11:55

Forte terremoto nelle Filippine, la scossa di magnitudo 7.8 e i crolli in diretta: le immagini

di Redazione Esteri
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Ora si teme il rischio tsunami lungo le coste di Filippine, Indonesia, Taiwan
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Un terremoto devastante ha colpito il sud delle Filippine causando 15 morti e diversi danni. La scossa di magnitudo 7.8 si è verificata a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell’isola di Mindanao: ora si teme il rischio tsunami lungo le coste di Filippine, Indonesia, Taiwan. Nelle immagini il momento della scossa con i conseguenti crolli di molte strutture.

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