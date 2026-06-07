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Ultimo aggiornamento: 12:05

Alte colonne di fumo dai villaggi del Libano dopo gli attacchi israeliani: le immagini

di Redazione Esteri
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Cessate il fuoco non rispettato: Israele attacca ancora in Libano
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Alte colonne di fumo si alzano sui villaggi del Libano meridionale dopo gli attacchi israeliani in diverse località. Israele ha lanciato un’operazione in Libano per sradicare il gruppo armato Hezbollah, sostenuto dall’Iran, che ha trascinato il Libano nella più ampia guerra in Medio Oriente lanciando missili per conto del suo finanziatore. Un cessate il fuoco che avrebbe dovuto porre fine ai combattimenti tra Israele e Hezbollah è entrato in vigore il 17 aprile, ma non è mai stato pienamente rispettato.

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