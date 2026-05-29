C’è chi sfreccia nei due sensi di marcia e chi invece si gode lo spettacolo ai lati della carreggiata: sopravvivono ancora le corse clandestine con le moto, tra impennate e altissime velocità.

Il palcoscenico dello show è a Roma Nord, a Saxa Rubra. E proprio in una strada tra i binari della ferrovia Roma-Viterbo e l’ingresso degli studi Rai, nella zona di via Carlo Emery – accanto alla via Flaminia – ci sono gruppi di circa 20-30 ragazzi divisi tra chi sfida la sorte e chi fa il tifo per il “campione in gara”.