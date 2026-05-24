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“Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video“. Con questo claim il Quirinale ha lanciato una nuova iniziativa per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica e festeggiarne gli 80 anni, il prossimo 2 giugno.

Per l’occasione è stata creata una piattaforma che si è già popolata di video: l’invito è quello di realizzare una breve clip con il proprio smartphone e rispondere all’incipit “per me la Repubblica è…”.

L’iniziativa è stata comunicata dalla presidenza con una nota pubblicata sul sito del Colle: “L’anniversario non può non essere anche, e specie per le nuove generazioni, un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana, sulla storia recente del nostro Paese”.

Sul sito – ivoltidellarepubblica.quirinale.it – si possono già vedere i primi video. Possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini italiani, o le persone residenti in Italia, che hanno compiuto la maggiore età, ma anche i minorenni autorizzati da “chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale”.

L’homepage del portale riservato ai video si apre con una dichiarazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi”. Più in basso, nel paragrafo dedicato all’iniziativa dal Quirinale spiegano: “La nostra Repubblica ha ottant’anni. Una storia relativamente breve se comparata con quella di altri Stati, ma densa di avvenimenti, conquiste, drammi e lotte; una storia di cui tante italiane e italiani sono stati protagonisti. L’idea è di suscitare un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e della storia recente del nostro Paese, coinvolgendo specialmente le generazioni più giovani, con l’obiettivo di creare via via un archivio vivente di donne e uomini, di tutte le Regioni e di ogni età: i volti (e le voci) della Repubblica!”

I video, così come viene specificato, dovranno essere “in formato verticale e della durata massima di 30 secondi. Assicurati di inquadrare il tuo volto e comincia con la frase: ‘Per me la Repubblica è’. Il file non deve superare i 100 Mb”.

Tra i volti che hanno già contribuito con il proprio pensiero ci sono quelli di Claudio Bisio, che ha parlato di Repubblica come di “tutti noi” che contribuiamo con la “fatica di costruirla giorno per giorno”, di Checco Zalone, che ha parlato della Repubblica come di “libertà”, di Jasmine Paolini che ha parlato del valore repubblicano da sportiva, parlando dell’importanza di rappresentare “i colori della nostra nazione” come tennista, e di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che toccato il tema della Repubblica come “baluardo di condivisione e gentilezza in un mondo che è sempre più brutale”.