Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:21

Flotilla, Netanyahu visita il bunker della marina e si complimenta: “Avete fatto un lavoro eccezionale”

di F. Q.
Icona dei commenti (11)
Il premier ringrazia il comandante che ha bloccato le navi verso Gaza
Icona dei commenti Commenti

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il bunker di comando della marina e ha ringraziato il comandante della Flottiglia 3, dopo che le forze navali israeliane hanno intercettato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla cariche di aiuti umanitari e dirette a Gaza

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione