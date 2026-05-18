Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 11:17

Festa Inter, il momento in cui i giocatori si affacciano dal balcone: piazza Duomo gremita | Video

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (1)
Dopo il viaggio sul pullman scoperto, la celebrazione dello scudetto si è conclusa con i calciatori affacciati sopra alla marea di tifosi nerazzurri
Icona dei commenti Commenti

I giocatori dell’Inter si affacciano dal balcone su piazza Duomo al termine del giro a bordo del pullman scoperto. La festa scudetto arriva così al suo apice: la marea di tifosi nerazzurri riuniti nel centro di Milano scandisce uno dopo l’altro i nomi dei calciatori, fino al capitano Lautaro Martinez.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione