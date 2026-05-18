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Ultimo aggiornamento: 10:46

L’arrivo del pullman dell’Inter in Piazza Duomo: la marea nerazzurra e i fuochi d’artificio

di Local Team per Il Fatto
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La festa scudetto per le strade della città e il momento dell'arrivo in Duomo tra i cori di centinaia di tifosi
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Il pullman dell‘Inter è arrivato in piazza Duomo poco prima della mezzanotte, al termine del giro per le strade di Milano accompagnato da una marea nerazzurra. In piazza centinaia di tifosi si sono riuniti per festeggiare con la squadra lo scudetto. All’arrivo del pullman, sono partiti i fuochi d’artificio, oltre ai cori più iconici del tifo nerazzurro che hanno accompagnato i ragazzi di Christian Chivu per tutta la stagione.

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