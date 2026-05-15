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Ultimo aggiornamento: 18:26

L’allusione sessista di La Russa: “Farò una seduta a tre con Gelmini a Carfagna, non male farla con loro…”. Poi replica: “Malizia negli occhi di chi guarda”

di Redazione Politica
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Il presidente del Senato stava partecipando a un convegno su minori, educazione e social
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Palazzo Giustiniani. La seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, è chiamata a fare gli onori di casa per un convegno su minori ed educazione organizzato dalla deputata di Noi Moderati, Mara Carfagna. In platea c’è anche l’ex ministra berlusconiana, Mariastella Gelmini, che fino a un paio d’anni fa militava in Azione. A un certo punto il presidente del Senato, annunciando di dover andare via anticipatamente, dice: “Mi hanno promesso Mara e Stella che mi riferiranno, faremo una seduta apposta, a tre, che non è male con la Gelmini e la Carfagna…” ammiccando verso il pubblico.

Fiorella Zabatta di Avs ha parlato di “machismo da osteria. Che la seconda carica dello Stato si senta in diritto di ironizzare su una ‘seduta a tre’ con le colleghe Carfagna e Gelmini è di uno squallore rivoltante”. Carfagna ha detto di non essersi offesa: “Ma poi, insomma, è stata riportata probabilmente anche in maniera diversa rispetto alle sue reali intenzioni, quindi non ne farei un caso, veramente”. Anche La Russa ha risposto brevemente alle polemiche: “La malizia è negli occhi di chi guarda”.

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