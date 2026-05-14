L’imbarazzo di Tajani sulle sanzioni Usa sospese a Francesca Albanese: Buona notizia? “Grazie”

Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni che l’amministrazione americana aveva imposto a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi. Abbiamo chiesto cosa ne pensasse al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo Meloni, Antonio Tajani, mentre lasciava Palazzo Madama dove ha partecipato al Question time in Senato. La risposta è stata gelida. “Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo”. Nel corso del perdurare delle sanzioni dal governo italiano mai ci sono state dichiarazioni pubbliche a sostegno di Albanese e oggi questo ribadisce l’opposizione. Tra questi Alleanza Verdi Sinistra sottolinea come in questi mesi il governo Meloni – è la critica – non ha difeso una connazionale dalle decisioni di uno governo straniero. “Le opposizioni possono dire quello che vogliono in democrazia”, ha replicato Tajani.