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Ultimo aggiornamento: 19:09

L’imbarazzo di Tajani sulle sanzioni Usa sospese a Francesca Albanese: Buona notizia? “Grazie”

di Manolo Lanaro
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“Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo”. Questa la risposta del responsabile della politica estera del governo meloni alle notizie di oggi che riguardano la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi
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Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni che l’amministrazione americana aveva imposto a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi. Abbiamo chiesto cosa ne pensasse al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo Meloni, Antonio Tajani, mentre lasciava Palazzo Madama dove ha partecipato al Question time in Senato. La risposta è stata gelida. “Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo”. Nel corso del perdurare delle sanzioni dal governo italiano mai ci sono state dichiarazioni pubbliche a sostegno di Albanese e oggi questo ribadisce l’opposizione. Tra questi Alleanza Verdi Sinistra sottolinea come in questi mesi il governo Meloni – è la critica – non ha difeso una connazionale dalle decisioni di uno governo straniero. “Le opposizioni possono dire quello che vogliono in democrazia”, ha replicato Tajani.

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