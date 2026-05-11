Scontro tra Ettore Licheri (M5S) e Sara Kelany (Fratelli d’Italia) a L’Aria che tira su La7. Il tema è quello dell’impegno militare italiano e, in particolare, la posizione sul conflitto tra Iran e Stati Uniti e Israele.

“Il governo italiano avrebbe dovuto dire la verità, le azioni militari fuori dalla cornice del diritto internazionale non portano a niente di buono“, ha attaccato l’esponente del Movimento 5 stelle. “Faccio presente che gli Stati del Golfo hanno appena ringraziato il Presidente del Consiglio per l’opera diplomatica che sta svolgendo in sostegno della loro sicurezza”, ribatte Kelany.

Licheri quindi continua: “Un regime change lo puoi fare solo se hai una forza di terra e un’opposizione organizzata. Ma siccome non hai né una né l’altra, dire che vuoi demilitarizzare l’Iran è impossibile”. “Quindi cosa avreste fatto voi?”, replica ancora la deputata meloniana. Immediata la risposta accesa di Licheri: “La diplomazia, non vi entra in testa. Bisogna isolare, non avallare la violenza”. “Non ci si può isolare dall’occidente“, replica ancora nel caso Kelany. “Possibile che non vi venga in mente che se siamo in queste condizioni è perché state spendendo i soldi per le armi invece che per le scuole?”, ribatte ancora Licheri. “Questa poi…”, prova a replicare ancora Kelany.