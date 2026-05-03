L’Inter vince il suo 21esimo scudetto: l’albo d’oro della Serie A
L’Inter vince il 21esimo scudetto della sua storia e succede al Napoli in un’alternanza perfetta che dura da quattro stagioni. Nell’albo d’oro della Serie A, la Juventus domina con 36 scudetti vinti, ma grazie al trionfo in questa stagione i nerazzurri staccano ancora il Milan, fermo a quota 19. Dopo i 9 anni di dominio bianconero, l’Inter è stata campione d’Italia per tre volte in sei anno. Nella classifica dello scudetto, più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Napoli (4) e Roma (3), Fiorentina e Lazio (2), Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona (1).
L’albo d’oro della Serie A
1898 – Genoa
1899 – Genoa
1900 – Genoa
1901 – Milan
1902 – Genoa
1903 – Genoa
1904 – Genoa
1905 – Juventus
1906 – Milan
1907 – Milan
1908 – Pro Vercelli
1909 – Pro Vercelli
1909-10 – Ambrosiana Inter
1910-11 – Pro Vercelli
1911-12 – Pro Vercelli
1912-13 – Pro Vercelli
1913-14 – Casale
1914-15 – Genoa
1919-20 – Ambrosiana Inter
1920-21 – Pro Vercelli
1921-22 – Pro Vercelli-Novese
1922-23 – Genoa
1923-24 – Genoa
1924-25 – Bologna
1925-26 – Juventus
1926-27 – Torino
1927-28 – Torino
1928-29 – Bologna
1929-30 – Ambrosiana Inter
1930-31 – Juventus
1931-32 – Juventus
1932-33 – Juventus
1933-34 – Juventus
1934-35 – Juventus
1935-36 – Bologna
1936-37 – Bologna
1937-38 – Ambrosiana Inter
1938-39 – Bologna
1939-40 – Ambrosiana Inter
1940-41 – Bologna
1941-42 – Roma
1942-43 – Torino
1945-46 – Torino
1946-47 – Torino
1947-48 – Torino
1948-49 – Torino
1949-50 – Juventus
1950-51 – Milan
1951-52 – Juventus
1952-53 – Inter
1953-54 – Inter
1954-55 – Milan
1955-56 – Fiorentina
1956-57 – Milan
1957-58 – Juventus
1958-59 – Milan
1959-60 – Juventus
1960-61 – Juventus
1961-62 – Milan
1962-63 – Inter
1963-64 – Bologna
1964-65 – Inter
1965-66 – Inter
1966-67 – Juventus
1967-68 – Milan
1968-69 – Fiorentina
1969-70 – Cagliari
1970-71 – Inter
1971-72 – Juventus
1972-73 – Juventus
1973-74 – Lazio
1974-75 – Juventus
1975-76 – Torino
1976-77 – Juventus
1977-78 – Juventus
1978-79 – Milan
1979-80 – Inter
1980-81 – Juventus
1981-82 – Juventus
1982-83 – Roma
1983-84 – Juventus
1984-85 – Verona
1985-86 – Juventus
1986-87 – Napoli
1987-88 – Milan
1988-89 – Inter
1989-90 – Napoli
1990-91 – Sampdoria
1991-92 – Milan
1992-93 – Milan
1993-94 – Milan
1994-95 – Juventus
1995-96 – Milan
1996-97 – Juventus
1997-98 – Juventus
1998-99 – Milan
1999-00 – Lazio
2000-01 – Roma
2001-02 – Juventus
2002-03 – Juventus
2003-04 – Milan
2004-05 – Non assegnato
2005-06 – Inter
2006-07 – Inter
2007-08 – Inter
2008-09 – Inter
2009-10 – Inter
2010-11 – Milan
2011-12 – Juventus
2012-13 – Juventus
2013-14 – Juventus
2014-15 – Juventus
2015-16 – Juventus
2016-17 – Juventus
2017-18 – Juventus
2018-19 – Juventus
2019-20 – Juventus
2020-21 – Inter
2021-22 – Milan
2022-23 – Napoli
2023-24 – Inter
2024-25 – Napoli
2025-26 – Inter