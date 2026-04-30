I voti a quanto visto nelle semifinali di Champions: a Parigi la grande bellezza, Atletico-Arsenal ci ha riportato sulla terra. Kane è un Totti al contrario, il peggiore è l'arbitro Makkelie, assieme alle parole dell'ex Parma

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Psg-Bayern 5-4 si è già consegnata alla storia come la semifinale Champions più spettacolare di sempre: il resto è davvero noia, ripensando a Milan-Juve. Atletico Madrid-Arsenal, 1-1, ci ha riportato sulla terra: notte di rigori – dati e tolti – e di vecchia Coppa dei Campioni.

IN – Che bellezze a Parigi. Kane è un Totti al contrario

9 PARIGI

La notte illuminata ci ha regalato una sfida da sogno. Calcio di grande bellezza, ma attraversato anche da errori, altrimenti non si potrebbero spiegare i nove gol in una semifinale Champions. La mentalità, il talento sublime di Kvara, Kane, Olise, Vitinha, Doue, Diaz, ma anche qualche incertezza fatale delle difese. È vero che il livello altissimo delle due squadre, dal centrocampo in su, rende complicatissimo il lavoro delle retroguardie, ma gli errori nelle posizioni e nelle marcature sui calci piazzati indicano limiti ben precisi. In ogni caso, ci siamo divertiti: ancora grazie.

9 KANE

L’assist per il quarto gol dei bavaresi è stato di una bellezza sconcertante. Kane è un numero 9 con i piedi da numero 10. Un Totti al contrario, ovvero un numero 10 che segnava come un 9.

9 FAIR PLAY

Sedici falli in Psg-Bayern, appena tre sul conto della squadra tedesca. Aggiungiamo: i complimenti reciproci quando Luis Enrique e Kompany s’incrociano. Al ritorno, qualcuno dei due non sorriderà, ma anche l’eleganza nei comportamenti dei due allenatori è stata degna dello spettacolo mostrato in campo.

9 KVARA&OLISE

Uno a sinistra, l’altro a destra: metteteli insieme e preparate i pop corn.

8 RAYA

Il portiere dell’Arsenal, decisivo in diverse situazioni, poteva tranquillamente partecipare allo show di Parigi.

OUT – Atletico-Arsenal ci ha riportato sulla terra

5 ATLETICO-ARSENAL

Tornare sulla terra ha sempre un sapore amaro. Nella sfida al Metropolitano ha deluso soprattutto l’Arsenal, in difficoltà in campionato e con segnali di stanchezza diffusa. Simeone almeno ci ha provato, ma insistere sul figlio Giuliano non è una bella idea.

5 RICE

Il fallo di frustrazione su Alvarez poteva avere conseguenze peggiori. Brutto gesto. Gioca bene, ma la prestazione è macchiata da questo episodio.

5 LOOKMAN

Ha tra i piedi il pallone del 2-1, ma spreca. Non è al top, però davanti al portiere non puoi sbagliare.

4 MAKKELIE

L’arbitro olandese è sfiorito da tempo: un errore grave la scelta di affidargli una semifinale di Champions. A Madrid è il peggiore in campo.

4 MELLI

L’ex giocatore del Parma attraverso i social va controcorrente e dice che il calcio di Psg-Bayern “mi fa letteralmente caga…”. Aggiunge: “Questo non è calcio, ma NBA, dove lo spettacolo va a discapito dello sport”. Ci faccia capire, Melli: il basket statunitense non è sport? LeBron James è un attore prestato alla pallacanestro?