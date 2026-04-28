Il ministro della Giustizia telefona a Bianca Berlinguer per intervenire nel bel mezzo della puntata di È sempre Cartabianca per rispondere alle dichiarazioni del conduttore di Report, che ha detto: "Una fonte ci ha detto che a marzo il ministro è stato nel ranch del compagno di Minetti"

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

L’ultimo colpo di scena di giornata arriva di sera, in diretta televisiva. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio telefona a Bianca Berlinguer per intervenire nel bel mezzo della puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, per rispondere alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Cosa aveva detto il giornalista in merito all’inchiesta condotta dal Fatto? “Una fonte ha rivelato a Report che il ministro della Giustizia Carlo Nordio a marzo sarebbe stato visto in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti“. Un’accusa gravissima, che se confermata cambierebbe le carte in tavola e aggiungerebbe ulteriori ombre al caso della grazia concessa all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi. Poco dopo l’intervento di Ranucci, tuttavia, è arrivata la telefonata del Guardasigilli, che ha fornita la sua versione: “Sono stato in Uruguay per una breve missione ma non ho mai incontrato Cipriani e non sono mai stato a casa sua“.

La telefonata di Carlo Nordio in diretta a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/ak7q4vC3Gr — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 28, 2026

Il botta e risposta

“Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay” ha detto Sigfrido Ranucci, spiegando che “è una notizia che stiamo verificando”, che si riferisce “ai primi di marzo” e che “viene da una persona che era all’interno del ranch”. Parole che non passano inosservate, tanto che dopo pochi minuti il Guardasigilli chiama in trasmissione per smentire seccamente la versione del conduttore di Report. “Escludo nella maniera più assoluta di essere mai stato, non so, al ranch a casa… non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta”, dice il ministro della Giustizia che al principio del collegamento telefonico sembra ancora quasi incredulo: “Stavo ascoltando un concerto, mi è stato riferito che avete detto che io sarei stato in Uruguay ospite di Cipriani e Minetti per perorare la causa della grazia, ma è vero?”, domanda Nordio.

Poi la replica, punto per punto: “Ai primi di marzo di quale anno? Ai primi di marzo di quest’anno ero qui, impegnato in campagna per il referendum… Sono stato in Uruguay e Argentina l’anno scorso o due anni fa” per una missione ufficiale. “Non sono mai stato nel ranch di Cipriani in Uruguay, sono cose inventate di sana pianta. E’ un’ipotesi offensiva, c’è un limite a tutto, valuto le vie legali”, incalza Nordio. “Posso capire tutto in politica, siamo abituati a una situazione infernale, ma – prosegue Nordio – c’è un limite a tutto: non esiste al mondo che possa essere fondata una rivelazione sul nulla, sulla base di non so quale testimone… figurarsi se io vado in un ranch, i miei spostamenti sono tutti ultradocumentati quando sono in veste ufficiale. C’è un limite a tutto, ma no a questo degrado morale e anche mediatico: il fatto stesso che una persona in televisione dica che sta verificando…”. E ancora: “Io amico di Arrigo Cipriani? Ma neanche per idea, in 40 anni di lavoro a Venezia sarò andato nel suo ristorante una quindicina di volte, suo figlio non l’ho mai visto in vita mia, forse una volta 15 anni fa, mai visto la signora Minetti“, mette in chiaro il Guardasigilli. Fino alla prossima puntata di una vicenda che già preannuncia nuovi sviluppi.