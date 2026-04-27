Una battuta di pesca che non sarà dimenticata. A Gallipoli (Lecce) un esemplare adulto di squalo mako ha urtato un’ imbarcazione da diporto mentre era al largo nelle acque ioniche.

A bordo c’erano alcuni pescatori tra i quali Giuseppe Zacà, l’uomo che ha diffuso il video in cui si vede lo squalo girare attorno alla barca: “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca – ha raccontato sui social il diportista – un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico”.

Lo squalo mako – che aveva una vistosa ferita – si sarebbe probabilmente innervosito dal rumore del motore dell’imbarcazione e avrebbe manifestato la propria “ira” colpendone la parte anteriore. L’avvistamento di squali nelle acque salentine non è una novità: ad agosto dell’anno scorso infatti un altro squalo mako più piccolo aveva fatto la sua visita nel mare di Porto Cesareo.