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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:00 del 27 Aprile

Uno squalo mako colpisce una barca nelle acque di Gallipoli: attimi di terrore per i pescatori

di Redazione Cronaca
L'esemplare adulto sarebbe stato innervosito dal rumore del motore, il video diffuso sui social da uno dei diportisti
Uno squalo mako colpisce una barca nelle acque di Gallipoli: attimi di terrore per i pescatori
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Una battuta di pesca che non sarà dimenticata. A Gallipoli (Lecce) un esemplare adulto di squalo mako ha urtato un’ imbarcazione da diporto mentre era al largo nelle acque ioniche.

A bordo c’erano alcuni pescatori tra i quali Giuseppe Zacà, l’uomo che ha diffuso il video in cui si vede lo squalo girare attorno alla barca: “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca – ha raccontato sui social il diportista – un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico”.

Lo squalo mako – che aveva una vistosa ferita – si sarebbe probabilmente innervosito dal rumore del motore dell’imbarcazione e avrebbe manifestato la propria “ira” colpendone la parte anteriore. L’avvistamento di squali nelle acque salentine non è una novità: ad agosto dell’anno scorso infatti un altro squalo mako più piccolo aveva fatto la sua visita nel mare di Porto Cesareo.

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