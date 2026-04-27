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Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro. Erano circa le 21:30 quando il giovane è stato ferito da diversi colpi di arma da taglio in Via Amoretti. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda dove ora è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel corso dell’aggressione il giovane italiano, di origine egiziane, è stato ferito alla schiena e alla testa, si ipotizza con dei cocci di bottiglia. Il gruppo di persone che lo ha colpito si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Milano Musocco per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per identificare i responsabili. Gli agenti stanno anche cercando qualche testimone oculare dell’evento, oltre a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Il movente è ancora da chiarire.