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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:23 del 27 Aprile

Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressori

di Redazione Cronaca
L'aggressione è avvenuta verso le 21:30 nel quartiere Quarto Oggiaro, in via Amoretti. I carabinieri stanno cercando i responsabili visionando le telecamere della zona
Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressori
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Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro. Erano circa le 21:30 quando il giovane è stato ferito da diversi colpi di arma da taglio in Via Amoretti. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda dove ora è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel corso dell’aggressione il giovane italiano, di origine egiziane, è stato ferito alla schiena e alla testa, si ipotizza con dei cocci di bottiglia. Il gruppo di persone che lo ha colpito si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Milano Musocco per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per identificare i responsabili. Gli agenti stanno anche cercando qualche testimone oculare dell’evento, oltre a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Il movente è ancora da chiarire.

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