Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump. I 2600 giornalisti presenti trovato riparo sotto ai tavoli. Trump e Vance sono stati evacuati dagli agenti del Secret Service. L’attentatore, un 31enne californiano, è stato arrestato.