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Ultimo aggiornamento: 9:25

Attentato a Trump, i colpi e la fuga: il momento degli spari alla cena dei giornalisti all’Hilton

di Redazione Esteri
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Un 31enne ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton durante l'evento. Trump e Vance evacuati, 2600 giornalisti sotto i tavoli
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Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump. I 2600 giornalisti presenti trovato riparo sotto ai tavoli. Trump e Vance sono stati evacuati dagli agenti del Secret Service. L’attentatore, un 31enne californiano, è stato arrestato.

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