Il corridore colombiano, 30 anni, è deceduto all'alba in ospedale a causa delle conseguenze della caduta. Tra il 2019 e il 2021 era stato compagno di squadra di Pogacar

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Il ciclista Cristian Camilo Muñoz è morto all’alba di venerdì 24 aprile in ospedale. Aveva 30 anni. Il mondo del ciclismo vive così una nuova tragedia, provocata dalla caduta al Tour de Jura del 18 aprile scorso. Il corridore colombiano, dopo l’incidente nella corsa in linea francese, ha lottato per sei giorni ma le sue condizioni si sono via via aggravate. La sua squadra, la Nu Colombia, ha confermato la tragica notizia, ritirandosi dalla seconda tappa della Vuelta a Asturias.

Muñoz, secondo quanto riportato dai media colombiani, è stato soccorso velocemente dopo la caduta e subito trasportato in ospedale: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Nei giorni successivi ha contratto una setticemia ed è stato trasferito in una clinica specializzata, sempre in Francia, ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Non è bastato: è deceduto per sepsi nelle prime ore del mattino di oggi.

Il 30enne colombiano ha avuto una carriera di assoluto rispetto, arrivando a correre pure per la UAE Team Emirates tra il 2019 e il 2021 e diventando in quelle stagioni compagno di squadra di Tadej Pogačar a livello World Tour. Si era guadagnato il posto in squadra dopo che l’anno precedente aveva vinto una tappa del Giro d’Italia Under 23, che chiuse al settimo posto. In questa stagione era arrivato 11esimo ai campionati nazionali colombiani.