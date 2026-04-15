Si dice che abbiamo fumato oltre 100mila sigari. Certamente ha assistito dal vivo a 827 Gran premi, a partire dal maggio 1969. In pochi conoscono i segreti della Formula 1 come Roger Benoit, storico reporter del quotidiano svizzero Blick, che ha deciso di raccontare la sua vita e svelare alcuni retroscena del mondo delle corse nel suo libro “Formula Madness”. Il quotidiano tedesco Bild ha svelato in anteprima alcuni contenuti dell’opera, compresa un’aspra lite tra Ayrton Senna e un allora 23enne Michael Schumacher, che già da giovanissimo dimostrava però di avere il carattere e la sfrontatezza del campione.

Era il 1992 e all’Hockenheimring si stavano svolgendo dei test. Senna, allora 32enne e già tre volta campione del mondo, si infuriò per essere stato ostacolato in pista da quel giovane pilota della Benetton. E qui comincia il racconto di Benoit: “Senna andò ai box e lo affrontò. E cosa fece Schumacher? Con la sua solita arroganza, disse al grande brasiliano di andarsene a quel paese“. “Anche questo tipo di comportamento è tipico di una superstar“, commenta poi il reporter svizzero riferendosi a Schumi, di cui si ricordano però anche le lacrime e la disperazione a Imola, due anni più tardi, quando nel paddock dopo la gara arrivò la tragica notizia della morte di Senna.

Nel suo libro, Benoit svela un rapporto stretto con il 7 volte campione del Mondo: “Insieme a Ecclestone, mi regalò una signora che saltò fuori da una torta a grandezza naturale per il mio 400esimo Gran Premio a Hockenheim”. Ma racconta anche aneddoti più profondi, come l’attesa in ospedale a Ludwigshafen dopo il terribile incidente di Niki Lauda al Nürburgring nel 1976: “Prima uscì il prete dalla stanza d’ospedale di Niki. Poco dopo, Marlene. La moglie di Niki all’epoca mi disse: ‘Quell’idiota ha dato l’estrema unzione a Niki'”. Quaranta giorni dopo, Lauda era in pista a Monza e ottenne un incredibile quarto posto.