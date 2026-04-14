I Giochi invernali di Milano-Cortina sono appena terminati, ma l’appetito vien mangiando. Così arriva improvvisa una nuova candidatura dell’Italia: le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato questa mattina l’avvio di un percorso per provare a candidarsi per ospitare le Olimpiadi estive 2036. E, se non dovessero esserci le condizioni, anche per quelle del 2040.

L’annuncio è il frutto dell’incontro tenutosi oggi tra i tre sindaci, Beppe Sala, Silvia Salis e Stefano Lo Russo, assiemi ai tre governatori, Marco Bucci, Alberto Cirio e Attilio Fontana. Un primo incontro operativo che avvia formalmente il confronto e lancia l’impegno a costruire un progetto di Giochi “diffusi“, in linea con le più recenti indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico. L’obiettivo è valorizzare in larga parte infrastrutture e impianti già esistenti, limitando al minimo nuove costruzioni: un po’ lo stesso spirito di Milano-Cortina, dove poi però nella costruzione degli impianti e delle opere connesse non tutto è andato per il meglio, per usare un eufemismo. Torino e Milano possono poi vantare l’esperienza delle due Olimpiadi invernali del 2006 e del 2026, ma anche di altri grandi eventi.

Le istituzioni coinvolte intendono ora avviare una fase preliminare di confronto e approfondimento con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il Governo, con il mondo dello sport, con le università e con i principali stakeholder territoriali, con l’obiettivo di verificare la fattibilità di una candidatura per una futura edizione dei Giochi Olimpici estivi. “Siamo all’inizio del percorso ma pensiamo che sia questo il momento giusto per uscire allo scoperto e dimostrare coesione”, ha dichiarato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Piemonte, Lombardia e Liguria sono il cuore economico e produttivo d’Italia, ma anche una macro regione dal patrimonio paesaggistico e ambientale straordinario che spazia dalla montagna alla pianura, dalle colline al mare. A tutto questo si aggiunge un’esperienza olimpica consolidata che è un valore chiave per centrare l’obiettivo”, ha aggiunto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio.

“E dopo il successo delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina rilanciamo con la candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi Estive”, scrive su Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla proposta di candidatura unitaria con le città Milano, Torino e Genova per i Giochi olimpici 2036. “Le città di Torino, Milano, Genova e le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria condividono questa ambiziosa sfida – afferma – Vogliamo valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di questi territori. Gli investimenti possono essere limitati, grazie alla nuova modalità dei ‘Giochi diffusi’. Viva il ‘triangolo olimpico‘”.