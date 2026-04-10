L’Inter perde ancora Lautaro Martinez. Il capitano argentino – che era tornato a Pasqua contro la Roma segnando una doppietta e dando una “scossa” importante alla squadra – si è fermato per un altro problema al polpaccio. Non è una ricaduta dopo il primo di febbraio perché questa volta l’infortunio è sempre nella gamba sinistra, ma al soleo. Di sicuro però è una mazzata importante per Chivu e per l’Inter. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale.

“Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Tradotto: out circa 15 giorni. L’attaccante nerazzurro salterà sicuro il Como, con grandissima probabilità il Cagliari ed è a forte rischio anche per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ancora contro il Como. L’Inter dovrà adesso reagire al secondo infortunio in poche settimane dell’argentino, che per la squadra di Chivu non è soltanto il capitano e il bomber, ma anche l’elemento più importante in termini di personalità, come si è visto appunto contro la Roma.