“Era uno scontro diretto e una partita molto importante per il campionato e per il segnale da dare a noi stessi. Abbiamo parlato nelle ultime ore e bisognava andare con atteggiamento giusto e personalità perché la Roma è forte, gioca uomo contro uomo e ti sporca il gioco. Siamo contenti”. Così Lautaro Martinez, autore di una doppietta nel 5-2 con cui l’Inter ha battuto la Roma, nell’immediato post gara a Dazn. Il capitano nerazzurro è tornato dopo quasi due mesi e subito è stato decisivo per il ritorno ai tre punti della sua Inter, che era reduce da tre partite senza vittoria.

Doppietta per lui (16 gol in campionato), ma anche il ritorno al gol di Barella e quello di Thuram (con due assist). Lautaro Martinez ha dato una vera e propria scossa alla squadra, grazie anche alla sua leadership e al suo carisma. “Thuram oggi è tornato, anzi non è tornato: ha fatto la differenza come ha sempre fatto – dice del partner d’attacco – Un calo possono averlo tutti, capita sempre anche a me. Sono felice per lui e per tutti i miei compagni”. I nerazzurri avevano approcciato benissimo, avevano sbloccato la sfida dopo 2 minuti ma nella seconda parte di primo tempo stavano soffrendo la pressione della Roma, brava poi a trovare il pareggio con Mancini.

A far svoltare l’Inter è stato il gol all’ultimo secondo del primo tempo di Hakan Calhanoglu: una botta incredibile da 25 metri che ha riportato i nerazzurri in vantaggio nel momento più difficile. “Ognuno di noi dà il massimo e un calo possono averlo tutti, sono tanti anni che portiamo l’Inter in alto e non possiamo permetterci di fermarci: si accettano le critiche, ma si può avere un calo”, ha spiegato Lautaro Martinez. “Noi ci alleniamo per superarci sempre e dare il meglio di noi, sono felice di avere questi compagni”.

Inevitabile anche affrontare il discorso Alessandro Bastoni, che ieri è uscito con l’ovazione di San Siro ed è stato difeso sia dal presidente Beppe Marotta che dai suoi compagni di squadra nelle varie interviste: “Quando parli di Bastoni e di tutta la squadra mi viene la pelle d’oca – aggiunge Lautaro Martinez – lasciano tutti l’anima in campo, oggi lo diciamo e sembra facile perché siamo contenti e abbiamo vinto, ma anche quando vanno in Nazionale lasciano tutti la pelle. Gli italiani non sono andati al Mondiale, ma lavorano con la testa alta e danno tutto, sono un esempio e si vede”.