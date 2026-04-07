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Gli Elkann perdono un altro round nella battaglia legale familiare con la madre Margherita Agnelli. Il tribunale di Thun, in Svizzera, ha rigettato la richiesta di John, Lapo e Ginevra, la cui intenzione era far valere la giurisdizione elvetica nell’iter per la successione di Marella Caracciolo, madre di Margherita e nonna dei tre Elkann. Una proposta, avanzata in particolare da John Elkann, che il tribunale ha respinto. L’istanza non entrava nel merito di testamenti e accordi, ma puntava solo a definire la residenza effettiva e il “centro degli interessi” di Marella Caracciolo a Laenen, località nel Cantone di Berna “al fine di ottenere l’accertamento della validità del testamento di quest’ultima, della loro qualità di eredi e dell’esclusione della loro madre da tale successione” sottolineano fonti legali vicine a Margherita Agnelli che informano che il giudice di Thun ha condannato John, Lapo e Ginevra Elkann a pagare le spese processuali (circa 886mila euro) e le spese di lite alla stessa Margherita (997mila euro). “Prendiamo atto – commenta dal canto suo il team legale degli Elkann – della decisione del tribunale. John, Lapo e Ginevra Elkann sono determinati a difendere la propria posizione nei prossimi procedimenti di appello davanti all’Alta Corte di Berna“.

Per gli avvocati degli Elkann – i procedimenti a Thun, e la decisione emessa oggi dal tribunale di primo grado, non hanno alcun impatto sulla validità del Patto successorio e dell’accordo del 2004 fra Marella Caracciolo Agnelli e Margherita Agnelli de Pahlen (la figlia – ndr). In conseguenza di tali accordi, Margherita Agnelli non è erede di Marella”. Non di questo parere i legali di Margherita Agnelli, secondo i quali “tale pronuncia è destinata ad avere rilevanti riflessi sui procedimenti attualmente pendenti, tra cui quello civile di Torino, nell’ambito del quale i giudici saranno chiamati a pronunciarsi anche sulla successione di Marella Caracciolo, nonché sui procedimenti penali che vedono, tra gli imputati, John Elkann per i reati di dichiarazione fiscale fraudolenta e di truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione alla residenza fittizia in Svizzera di Marella Caracciolo”.