Le big della Serie A vanno a Perth: ad agosto fissate tre partite, c’è anche il Palermo

Il 5 agosto il derby tra Inter e Milan, poi la sfida tra nerazzurri e la Juventus, prima del match tra i bianconeri e il Palermo: saranno tutte amichevoli

Serie A e l’Australia, atto secondo. Dopo il fallimento del progetto Milan–Como a Perth per “colpa del no dell’Afc, la Confederazione asiatica, le big della Serie A andranno in Australia, ancora a Perth, ad agosto. A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A. Saranno infatti tre amichevoli, con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Palermo. E questa volta – trattandosi di amichevoli – non ci sarà nessun veto.

A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, che ha reso noto un programma che nei prossimi giorni sarà ufficiale. Salvo ulteriori sorprese, le date sono già fissate: Inter e Milan saranno le prime a sfidarsi a Perth il 5 agosto, all’Optus Stadium. Nonostante sia un’amichevole, è comunque una partita attesissima dai tanti tifosi australiani.

L’8 agosto, sempre a Perth, ma a distanza di tre giorni dal derby, è invece in programma un altro big match, quello tra la Juventus e l’Inter. Il Milan invece continuerà gli ultimi giorni di pre campionato in altre parti: dopo il derby non è prevista nessuna partita dei rossoneri in Australia. Ci sarà però anche una terza amichevole tra formazioni italiane: l’11 agosto infatti si sfideranno Juventus e Palermo. Quest’ultimi sono di proprietà del City Group che in Australia ha un altro club di proprietà, il Melbourne City. Un antipasto di amichevoli, che magari serviranno anche per testare umori e impressioni per una partita ufficiale in futuro.